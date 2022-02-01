Предприниматели поделились опытом развития бизнеса в условиях пандемии коронавируса

Эксперты, принявшие участие в программе «В десятку с Дмитрием Пановым» пресс-центра Медиагруппы «Патриот», рассказали, как даже в условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, предпринимателям удается найти возможности для развития своего бизнеса.

Компания «Теплоком», например, специализирующая на производстве электроприборов учета услуг ЖКХ, существенно продвинулась в разработке систем их удаленного контроля. Рынок учета, по словам директора по региональному развитию компании «Теплоком» Даниила Талюкина, достаточно ограничен. В настоящее время его насыщение составляет 80-85%. Однако методы контроля за приборами учета сильно отстают от темпов их внедрения, когда снимать показания приходится «ногами» соответствующих сотрудников управляющих компаний. Продвинуться в решении задачи организации дистанционного контроля, по словам эксперта, как раз помогла пандемия коронавируса.

«Десять лет назад у правительства появилась правильная идея об организации всеобщей российской системы диспетчеризации всех узлов учета, который на сегодня так или иначе функционирует, но, как показала практика на местах, продвинулись мы не сильно. Оснащение удаленным доступом к приборам учета сейчас составляет не выше 8%», — рассказал Даниил Талюкин.

Ускорить процессы цифровизации систем учета помогла пандемия коронавируса, отметил эксперт. Компания решила, что в существующих условиях будут востребованы системы удаленного доступа к данным приборов учета, и не ошиблась в своих прогнозах. По словам директора по региональному развитию компании «Теплоком», компании удалось не только потеснить иностранных производителей на российском рынке, но также организовать поставки своего оборудования на рынок Латинской Америки.

Системы дистанционного контроля оказались также эффективны в предупреждении аварийных ситуаций на сетях ЖКХ. Там, где установлены дистанционные системы контроля за приборами учета, автоматика отключает аварийный узел сразу, как только возникает проблема с его исправностью.

«Мы живем в той ситуации, которая была показана в фильме «Собачье сердце», когда с тряпками и тазами люди вынуждены собирать воду после прорыва трубопровода. И с этой ситуации мы особо не сдвинемся, пока цифровизация полноценно не войдет в сектор ЖКХ», — отметил Даниил Талюкин.

Максим Яковлев, генеральный директор группы компаний Greenbox, объединяющей сеть кафе в Санкт-Петербурге, рассказал, как компания обратила негатив ограничений на деятельность общепита в период пандемии в позитив развития направления доставки продуктов питания.

«Здесь мы выросли очень сильно. Конечно, у нас был провал в апреле 2020 года, когда все закрылось на какое-то время. Тогда мы поставили своей задачей быстро перестроить работу компании, что и сделали: из сети кафе мы превратились в компанию по производству качественной еды, которую мы продаем через разные каналы дистрибуции, включая свою и чужую доставку. На сегодня в «Самокате» мы лидеры по Санкт-Петербургу», — рассказал Максим Яковлев.

Рост бизнеса в итоге, по словам эксперта, оказался сопоставим с прибыльностью компаний IT-сферы.

«Начиная с середины 2017 года, когда мы открылись, мы росли, как клюшка, как принято говорить в Силиконовой долине. Наши планы на ближайшие пять лет — удесятериться. Я рассчитываю, что через два года у нас будет миллион потребителей в Санкт-Петербурге», — заявил Максим Яковлев.

Кафе, по его словам, компания не закрывает, потому что использует их больше как шоурум, через который люди знакомятся с брендом.

По мнению экспертов, никакие трудности не являются непреодолимой преградой для людей, которые настроены на успех своего предприятия.