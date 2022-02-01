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Харатьян заявил, что у Куравлева была сильная связь с режиссером Гайдаем

Общество
Харатьян заявил, что у Куравлева была сильная связь с режиссером Гайдаем
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 1 февраля. Народный артист России Дмитрий Харатьян высказался о смерти легенды советского кино Леонида Куравлева. Он обратил внимание, что актер скончался 30 января — в день рождения режиссера Леонида Гайдая.

По мнению главного гардемарина страны, в этом есть некая символичность. Харатьян вспомнил, как вместе с Куравлевым и родными Гайдая они встречались у могилы знаменитого режиссера.

«Эта связь с Гайдаем прослеживалась у Куравлева и по жизни. И даже вот уход — день рождения и день смерти — так совпали этих двух комедиографов. Светлая память и вечная любовь», — поделился артист с телеканалом «Звезда».

Исполнитель роли Жоржа Милославского в комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» скончался 30 января в столичном хосписе. В последние годы Куравлев жил доме престарелых, где получал надлежащий уход.

Церемония прощания с артистом состоялась 1 февраля в Центральной клинической больнице в Москве. Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой Ниной.

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гайдай харатьян куравлев
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