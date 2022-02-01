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Циклон «Надя» обрушился на Калининградскую область и повалил десятки деревьев

Общество

Жители самого западного региона России испытывают трудности с перемещением из-за затопленных дорог. Непрекращающиеся дожди вызвали сильный прилив со стороны моря, при этом пострадали прибрежные участки суши и шоссе. Ветер валит деревья и рушит шаткие конструкции.

Автомобили скорой помощи не могут добраться до пациентов. Фельдшер Клавдия получила вызов в поселок Лесное, но доехать до больного с подозрением на коронавирус пока не представляется возможным.

«Я только подъехала. Решила вопрос так: есть поселок Рыбачье, там есть ФАП. Связалась с пациентом, сказала, что не знаю, проеду ли я тут или нет. Я сказала, чтобы ехали в Рыбачье по возможности», — поделилась девушка.

Ураган «Надя» затопил и проезд к Куршской косе. Автовладельцы рассказывают, что из-за плохой видимости и сильного дождя им приходится подолгу стоять в пробках и ехать с минимальной скоростью. Местный житель Игорь рассказал, что подобные природные аномалии возникают едва ли не каждый год.

«Будем ждать, пока не сойдет. У кого работают септики — все сливается сюда. Когда каналы прокапывают, вода уходит. А так, будем ждать. Это природа, здесь уже ничего не поделаешь», — смирился с проблемой мужчина.

Скорость ветра на некоторых участках достигает 30 метров в секунду, что приводит к обрыву проводов и обесточиванию районов. МЧС Калининграда сообщило, что на данный момент поваленные деревья уже убраны, а электроснабжение восстановлено. Информации о пострадавших не поступало.

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калининградская область ураган стихийное бедствие природное явление надя
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