Вена, 1 февраля. Москва продолжит диалог с Киевом и Вашингтоном о необходимости вернуться к мирному урегулированию конфликта в Донбассе, заявил российский дипломат Константин Гаврилов.

Глава российской делегации на венских переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью РИА Новости отметил рост интенсивности поставок западного оружия ВСУ. Это приводит к «демонстративному нагнетанию истерии», подчеркнул Гаврилов.

«Мы не будем прекращать попыток убедить и Киев, и США в бесперспективности нагнетания обстановки на линии соприкосновения в Донбассе», — сообщил собеседник РИА Новости.

Ранее одесский политик Алексей Албу объяснил, почему страны восточного фланга НАТО заинтересованы в войне на Украине. О планах украинского руководства резко нарастить численность ВСУ в течение ближайших трех лет информировал RT.