Количество ежегодных смертей от диабета в США бьет рекорды на фоне роста цен на инсулин

Вашингтон, 1 февраля. Более 100 тысяч американцев умерли в 2021 году от диабета. Об этом со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения США сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что психологическая отметка в 100 тысяч смертей превышена второй год подряд. После опубликования новых данных медицинские эксперты призвали Конгресс пересмотреть лечение и профилактику диабета. По их мнению, лечение диабета не должно сводиться только к медицинским вмешательствам.

USA tops 100,000 diabetes deaths for second consecutive year in 2021 | https://t.co/4h0pL3pwSd — Reformed Bully (@ReformedBully) February 1, 2022

В опубликованном докладе эксперты призывают к более широким изменениям политики для борьбы с эпидемией диабета, таким как поощрение потребления более здоровой пищи, обеспечение оплачиваемого отпуска по беременности и родам, взимание налогов на сладкие напитки и расширение программ доступного жилья.

По мнению экспертов, резкий рост смертности от диабета, который фиксируется последние два года, связан как с пандемией COVID-19, которая затруднила доступ американцев к здравоохранению, так и с общей неэффективной политике по профилактике и лечению болезни. В 2019 году диабет был седьмой по значимости причиной смерти в Америке и унес более 87 тысяч жизней.

USA has the highest ranking in the world on obesity and diabetes, no wonder so many people die when they get COVID19 ????‍♂️ https://t.co/LVsPmSoogo — sosocristian (@sosocristian) January 28, 2022

Согласно анализу предварительных данных о смертности, собранных Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), который был проведен агентством Reuters, смертность от диабета в США достигла рекордного уровня. Она выросла на 17% в 2020 году и на 15% в 2021 году по сравнению с уровнем 2019 года. При этом чиновники CDC подчеркивают, что результаты 2021 года все еще уточняются.

«Большое число смертей от диабета второй год подряд, безусловно, вызывает тревогу. Диабет 2 типа сам по себе предотвратим, поэтому еще более трагично, что происходит так много смертей», — сказал доктор Пол Хсу, эпидемиолог Филдингской школы общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

По данным Национальной комиссии по клинической помощи, около 37 миллионов американцев, или 11% населения, страдают диабетом, и у каждого третьего американца в течение жизни разовьется хроническое заболевание, если нынешние тенденции сохранятся. В своем докладе комиссия сообщает, что Соединенные Штаты должны принять более комплексный подход, чтобы предотвратить развитие диабета 2 типа у большего числа людей, а также помочь людям, у которых уже диагностировано заболевание, избежать опасных для жизни осложнений.

Pediatric diabetes on the rise, linked to COVID-19, CDC report finds https://t.co/yJwN5CZ3xm — USA News Lab (@USNewsLabOnline) January 28, 2022

Отчет федеральной комиссии стал первым подобным обзором с 1975 года. За это время распространенность диабета среди взрослого населения США увеличилась с 5,3% в конце 1970-х годов до 14,3% в 2018 году. Прямые медицинские расходы, связанные с диабетом, в 2017 году составили 237 миллиардов долларов, и, по оценкам, из-за снижения производительности в Соединенных Штатах было потеряно 90 миллиардов долларов.

«Диабет в США нельзя рассматривать как медицинскую проблему или проблему здравоохранения. Ее необходимо рассматривать как социальную проблему, которая затрагивает многие сектора, включая продовольствие, жилье, торговлю, транспорт и окружающую среду», — говорится в отчете комиссии, направленном Конгрессу и Департаменту здравоохранения и социальных служб США (HHS).

Федеральная комиссия рекомендовала законодателям создать Управление национальной политики в области диабета, которое будет координировать усилия правительства и осуществлять надзор за изменениями политики в области здравоохранения. По мнению председателя комиссии, доктора Уильяма Германа, новое управление должно быть отделено от HHS и может быть создано по примеру Управления национальной политики в области СПИДа.

«Мы не собираемся решать проблему диабета в Соединенных Штатах с помощью медицинских вмешательств. Идея состоит в том, чтобы объединить усилия федеральных агентств, чтобы они систематически общались друг с другом», — сообщил доктор Герман.

Согласно проведенному исследованию, в последние десятилетия число страдающих от диабета в США резко возросло. Этот рост наблюдается несмотря на внедрение новых, более эффективных методов лечения. В целом прогноз по распространению заболевания остается пессимистичным.

According to MSN, one in ten in the USA lives with diabetes!https://t.co/OMEYmfH5v1 — Lars Kr. Lundin "Immigrant seit 2003" (@lklundin) January 29, 2022

Особенно уязвимыми диабетики стали во время пандемии. Согласно отчету, люди, страдающие диабетом, имеют по меньшей мере в два раза больший риск смерти от COVID-19. При этом диабет и его осложнения чаще встречаются у цветных американцев и граждан с низким уровнем дохода — давние диспропорции, которые еще больше проявились во время пандемии.

Высокие затраты на визиты к врачу, лекарства и расходные материалы вынуждают многих больных диабетом отказываться от обычной медицинской помощи или откладывать ее. Многие пациенты и законодатели США выразили возмущение ростом цен на инсулин, который больные сахарным диабетом 1 типа должны принимать всю свою жизнь и который иногда требуется для того, чтобы держать заболевание 2 типа под контролем. Комиссия одобрила такие предложения, как ограничение роста цен на инсулин уровнем инфляции и проведение правительством переговоров о ценах на лекарства.

Сенатор Пэтти Мюррей, возглавляющая комитет Сената по здравоохранению, настаивает на том, чтобы стоимость инсулина законодательно была ограничена на уровне 35 долларов для большинства пациентов.

Biden destroys Trump’s lower prices on insulin & Epipens DAY 4.

Now up 500-800% in a year.

Then says “we need to pass TRILLIONS in more spending to LOWER INSULIN COSTS” #BidenPresser



NOT. ONE. PERSON. IN. THE. MEDIA. SHARED. THIS.

How? https://t.co/bVjrEHGXUh — Kathi lov'n the USA♡ (@Benzkat1313) January 24, 2022

Чтобы еще больше ослабить финансовые барьеры, комиссия рекомендовала отказаться от практики оплаты пациентами дорогостоящих методов лечения, включая некоторые лекарства от диабета, непрерывный мониторинг уровня глюкозы и другие услуги.

I have Diabetes and take insulin. Insulin was invented in 1921. A little over 100 YEARS AGO. So why does it cost around $500.00 per month in the USA? It’s shameful.#VoteBlueNoMatterWho #ShameOnThe @HouseGOP @SpeakerPelosi — Theresa Abraham (@TheresaA80) January 31, 2022

За последние 15 лет стоимость инсулина в США возросла многократно. Если в 2007 году государство тратило на закупку препарата 1,4 миллиарда долларов, то к 2018 эта сумма возросла в 10 раз, составив 14,4 млрд. В настоящее время государство ежегодно тратит на приобретение инсулина для одного пациента более 6 тысяч долларов. И это при условии, что пациент имеет медицинскую страховку.

Для тех американцев, которые не могут себе позволить приобретение страховки, стоимость одного флакона лекарства составляет от 25 долларов за старые препараты и может доходить до 300 долларов за современные. Таким образом ежемесячно только на инсулин уходит от 500 до 1500 долларов. Сюда следует добавить затраты на расходные материалы, месячная стоимость которых может превышать 1000 долларов. Даже при наличии страховки покупка расходных материалов может стоить ощутимых денег.

ATROCIOUS big pharma price gouging of insulin:



This crying mother can’t afford the $1000 for her son’s insulin.



????yet, it only costs pharma $5 to produce.



????Insulin was invented 100 years ago by Fred Banting—who donated patent for $1 to make it free for all.



Let that sink in. pic.twitter.com/7wXpzL8cMV — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 13, 2021

При этом наиболее ощутимыми эти расходы становятся для малообеспеченных слоев населения, что еще больше увеличивает социальный разрыв. Люди, которые в большинстве не могут себе позволить медицинскую страховку, вынуждены платить полную стоимость за препараты, а нехватка денег приводит к тому, что такие пациенты не могут себе позволить полноценное здоровое питание, что еще больше усугубляет заболевание.

Большинство американцев уверены, что проблема доступности инсулина кроется в жадности фармацевтов: ведь при себестоимости производства флакона инсулина в 5 долларов отпускные цены на него доходят до 300 долларов. Это резко контрастирует с соседней Канадой, где месячный запас препарата обходится всего в 35 долларов.