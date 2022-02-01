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«Семейная ипотека» стала самой популярной программой господдержки

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 16:59
Экономика
«Семейная ипотека» стала самой популярной программой господдержки
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 февраля. Спрос на льготную семейную ипотеку в России увеличивается с каждым месяцем. Пик по выдаче таких кредитов пришелся на октябрь–декабрь 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на сервисы недвижимости Сбербанка «Домклик».

Первоначальный взнос по программе семейной ипотеки в «Сбере» в 2021 году соответствовал 27,9% от стоимости недвижимости. Она была запущена в 2018 году, и с этого момента ею уже воспользовались более 80 тысяч российских семей. Больше всего семейных ипотек оформили в 2021 году — ежемесячно Сбербанк в среднем выдавал 7,5 тысячи кредитов на общую сумму 29,2 миллиарда рублей.

«Мы видим рост спроса со стороны населения на программу ипотеки для семей с детьми, особенно, после ее расширения летом прошлого года на первенца, а также включением в условия кредитования строительства частного дома. Сейчас программа семейной ипотеки — одна из самых популярных среди всех программ с господдержкой», — рассказали в «Домклике».

Участникам программы доступно 80% выставленных на продажу квартир в новостройках России.

Цикл увеличения ключевой ставки ЦБ продолжится, поэтому ставки по ипотеке превысят психологический уровень в 10%. Тем не менее она останется драйвером роста кредитования, приводит мнение экспертов телеканал «Санкт-Петербург».

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