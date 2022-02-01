Политолог Рар предупредил об опасных последствиях антироссийских санкций для Германии

Берлин, 1 февраля. Украина в ответ на нежелание Германии вводить антироссийские санкции пытается поссорить Берлин и Вашингтон, которые борются за политическое лидерство в Европе. Однако ФРГ продолжает отстаивать свою позицию, опасаясь более серьезных последствий. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Новое правительство Германии отказалось идти на поводу у Киева и намерено ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2», против которого по-прежнему выступают украинские власти.

Кроме того, именно глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила недавно о необходимости отделять Украину и страны НАТО, дав понять Незалежной, что ей не стоит ожидать реальной поддержки от Запада в каких-либо военных конфликтах. Столь прагматичные шаги Берлина в Киеве не оценили, и теперь пытаются столкнуть Германию и США, обвиняя ФРГ в «подыгрывании» России.

«Сейчас украинцы дальше точат ножи. Они пытаются столкнуть англичан и других европейцев с немцами, сделать из немцев изгоев, чуть ли ни агентов Москвы. Они хотят и американцев перессорить с немцами», — заявил Рар в интервью YouTube-каналу PolitWera.

Политолог отмечает, что США и Великобритания и так фактически борются с Германией за политическое лидерство в Европе, так что «помощь» Украины в данном вопросе им только на руку. По словам аналитика, пока Берлин все еще пытается убедить западное сообщество в необходимости сотрудничать с Россией, однако неизвестно, надолго ли его хватит.

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«В то же самое время и в американском конгрессе, и в Англии есть стремление попытаться дисциплинировать это непослушное немецкое правительство, которое осмелилось не слушать Запад и не закрывать "Северный поток — 2". Наоборот, Германия призывает к тому, чтобы работать по новым областям с Россией, например, в сфере "зеленой" энергетики. Но как долго правительство Германии выстоит на таких позициях — я не знаю», — рассказал эксперт.

Рар уверен, что США и Великобритания, в отличие от Германии, просто недооценивают Россию, считая, что новые санкции нанесут РФ действительно серьезный урон. Однако, как считает аналитик, в случае введения новых ограничений, особенно на запуск в работу «СП-2», больше всех пострадает именно ФРГ. В Берлине это прекрасно понимают, так что это еще одна серьезная причина, по которой немецкое правительство не хочет идти на поводу у США, Британии и Украины и активно выступать против России.

«Антироссийские санкции очень больно ударят по немецкой экономике, по энергоснабжению, особенно, во времена очень серьезного кризиса, который у нас наступает. У нас могут начаться социальные бунты. Люди могут не понять санкционную политику в отношении России, если эта политика ударит в первую очередь по гражданам Германии», — подчеркивает политолог Александр Рар.

Немецкий политик, депутат партии «Альтернатива для Германии» Петр Бистрон во время выступления в бундестаге назвал главного виновника ухудшения отношений России и Запада.