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Бензин в России за неделю подорожал на 8-9 копеек

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 16:50
Экономика
Бензин в России за неделю подорожал на 8-9 копеек
Global Look Press  /  Thomas Schulze/ZB

Москва, 1 февраля. Розничная стоимость бензина в России продолжает увеличиваться. С 20 по 27 января он в среднем подорожал на 8-9 копеек, а неделей этот показатель составил 4 копейки, сообщает «Интерфакс».

Цены меняются неравномерно, ситуация отличается в зависимости от региона. Так, в Сибири бензин подорожал на 19–20 копеек, в Омской области — на 50 копеек. На 25 копеек повысилась стоимость бензина в Хакасии, Новосибирской области, Алтайском и Красноярском краях, на 50 копеек — в Ивановской области, на 40 копеек — в Чечне, на 25 копеек — в Тюменской и Пермской областях.

На Дальнем Востоке цены остаются без изменений с 6 января. За неделю бензин подешевел в Туве на 6 копеек, а в Дагестане — на 14–15 копеек.

Зимнее дизтопливо в среднем подорожало на 8 копеек. При этом цены на него больше всего поднялись в Ненецком автономном округе (на 50 копеек), Севастополе (на 26 копеек), в Карачаево-Черкессии, Курганской и Белгородской областях (на 22 копейки), в Крыму (на 21 копейку) и Костромской области (на 20 копеек).

Между тем стоимость бензина 95Е10 и 98Е в Финляндии за несколько лет поднялась до 2,098 евро за литр. В целом же среди стран Европы самое дорогое автогорючее продается в Нидерландах — до 169 рублей за литр, пишет «ФедералПресс».

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