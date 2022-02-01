Мишустин анонсировал создание в России единой системы управления миграционными процессами

Москва, 1 февраля. Единая система управления миграционными процессами должна быть создана в России, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Она позволит оценить потребность государства в трудовых ресурсах, а также поможет понять степень влияния миграции на социально-экономическую ситуацию. Такое заявление Мишустин сделал на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030 года.

«Нужно сформировать единую систему управления миграционными процессами, чтобы четко понимать, как они влияют на социально-экономическое положение в стране, какова потребность в трудовых ресурсах», — отметил премьер-министр.

Приоритетной задачей должно быть привлечение в Россию из-за рубежа квалифицированных кадров. Мишустин отметил, что это важно для развития экономики страны.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости развеивать мифы о произведенных в России товарах и активно продвигать их за границей. С таким призывом он выступил на пленарном заседании международного экспортного форума «Сделано в России — 2021».