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Альберто вошел в число самых высокооплачиваемых футболистов «Зенита»

Спорт
Альберто вошел в число самых высокооплачиваемых футболистов «Зенита»
vk.com/zenit  /  Пресс-служба футбольного клуба «Зенит»

Санкт-Петербург, 1 февраля. Бразильский форвард Юри Альберто стал одним из самых высокооплачиваемых игроков «Зенита».

Новичок петербургского «Зенита» Юри Альберто будет зарабатывать 3 миллиона евро в год. Соответствующую информацию представили журналисты Resistencia Colorada со ссылкой на GZH. Альберто стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Зенита». На данный момент игроком с самой высокой зарплатой является соотечественник форварда Малком. Бразильский футболист ежегодно получает 6 миллионов евро.

Альберто перешел в «Зенит» из «Интернасьонала», пишет RT. Нападающий, являющийся воспитанником «Сантоса» заключил с сине-бело-голубыми контракт до июля 2025 года.

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Зенит зарплата рпл юри альберто
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