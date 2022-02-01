Альберто вошел в число самых высокооплачиваемых футболистов «Зенита»

Санкт-Петербург, 1 февраля. Бразильский форвард Юри Альберто стал одним из самых высокооплачиваемых игроков «Зенита».

Новичок петербургского «Зенита» Юри Альберто будет зарабатывать 3 миллиона евро в год. Соответствующую информацию представили журналисты Resistencia Colorada со ссылкой на GZH. Альберто стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Зенита». На данный момент игроком с самой высокой зарплатой является соотечественник форварда Малком. Бразильский футболист ежегодно получает 6 миллионов евро.

Альберто перешел в «Зенит» из «Интернасьонала», пишет RT. Нападающий, являющийся воспитанником «Сантоса» заключил с сине-бело-голубыми контракт до июля 2025 года.