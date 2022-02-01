Захарова иронично прокомментировала эвакуацию американских журналистов с Украины

Москва, 1 февраля. Отсутствие иностранных корреспондентов на Украине развяжет руки США и Великобритании в информационной войне. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Недавно СМИ стали сообщать, что Вашингтон начал эвакуацию своих журналистов с Украины. По информации эстонской газеты Postimees, американское руководство 30 января отдало распоряжение об отъезде. Остаться корреспонденты могут только на свой страх и риск.

«Видимо, чтобы находящиеся в Киеве корреспонденты не мешали редакциям продолжать публиковать фейки и дезинформацию. Если не будет англосаксонских собкоров на Украине, это полностью развяжет Вашингтону и Лондону руки в информационной войне. Будут с утра до ночи показывать «русские танки на Крещатике» и «сотрудников Офиса президента Украины, отстреливающихся в бронежилетах»», — иронично написала Захарова в Telegram.

Ранее дипломат прокомментировала политику США по вмешательству в дела других стран. Она назвала такое поведение циничным и хамским.