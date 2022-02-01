Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 18:08
18:07
Экономика
Аналитик Скаршевский раскрыл, как Украина повторяет экономический путь Германии
18:07
Политика
Обозреватель Advance: Европа может замерзнуть из-за введения санкций против России
18:04
Происшествия
Национальный парк Куршская коса затопило после ураганов в Калининграде
18:04
Происшествия
Прокуратура Прикамья добилась обеспечения детей-инвалидов приборами на 177 млн рублей
17:59
Спорт
Обвиняемого в домашнем насилии Гринвуда удалили из состава «МЮ» в FIFA 22
17:55
Политика
Премьер-министр Британии Джонсон прилетел в Киев с рабочим визитом
17:55
Происшествия
В Челябинске глава ГУ МВД уволил начальника полка ДПС после скандала со взятками
17:55
Общество
Таяние снега привело к подтоплению участков дорог и придворовых территорий в Краснодаре
17:55
Происшествия
В Петербурге мужчина избивал мать и тушил об нее сигареты
17:53
Экономика
Пандемия стала проверкой на прочность для заведений общепита Петербурга
Все новости

Захарова иронично прокомментировала эвакуацию американских журналистов с Украины

Политика
Захарова иронично прокомментировала эвакуацию американских журналистов с Украины
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 1 февраля. Отсутствие иностранных корреспондентов на Украине развяжет руки США и Великобритании в информационной войне. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Недавно СМИ стали сообщать, что Вашингтон начал эвакуацию своих журналистов с Украины. По информации эстонской газеты Postimees, американское руководство 30 января отдало распоряжение об отъезде. Остаться корреспонденты могут только на свой страх и риск.

«Видимо, чтобы находящиеся в Киеве корреспонденты не мешали редакциям продолжать публиковать фейки и дезинформацию. Если не будет англосаксонских собкоров на Украине, это полностью развяжет Вашингтону и Лондону руки в информационной войне. Будут с утра до ночи показывать «русские танки на Крещатике» и «сотрудников Офиса президента Украины, отстреливающихся в бронежилетах»», — иронично написала Захарова в Telegram.

Ранее дипломат прокомментировала политику США по вмешательству в дела других стран. Она назвала такое поведение циничным и хамским.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Захарова иронично прокомментировала эвакуацию американских журналистов с Украины
украина сша захарова эвакуация
Комментировать