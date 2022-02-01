Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 18:07
18:07
Экономика
Аналитик Скаршевский раскрыл, как Украина повторяет экономический путь Германии
18:07
Политика
Обозреватель Advance: Европа может замерзнуть из-за введения санкций против России
18:04
Происшествия
Национальный парк Куршская коса затопило после ураганов в Калининграде
18:04
Происшествия
Прокуратура Прикамья добилась обеспечения детей-инвалидов приборами на 177 млн рублей
17:59
Спорт
Обвиняемого в домашнем насилии Гринвуда удалили из состава «МЮ» в FIFA 22
17:55
Политика
Премьер-министр Британии Джонсон прилетел в Киев с рабочим визитом
17:55
Происшествия
В Челябинске глава ГУ МВД уволил начальника полка ДПС после скандала со взятками
17:55
Общество
Таяние снега привело к подтоплению участков дорог и придворовых территорий в Краснодаре
17:55
Происшествия
В Петербурге мужчина избивал мать и тушил об нее сигареты
17:53
Экономика
Пандемия стала проверкой на прочность для заведений общепита Петербурга
Все новости

Московская Патриархия не намерена вмешиваться в вопрос перезахоронения Сталина

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 16:47
Общество
Московская Патриархия не намерена вмешиваться в вопрос перезахоронения Сталина
wikipedia.org  /  Library of Congress , Franklin D. Roosevelt Library & Museum

Москва, 1 февраля. Вопрос перезахоронения советского политического деятеля Иосифа Сталина прокомментировали в Московской Патриархии. Ответ дан правнуку революционера Селиму Бенсааду.

Церковь не считает необходимым вмешиваться в непосредственное осуществление судебной властью ее функций и полномочий. Селиму Бенсааду рекомендовано обратиться в правоохранительные органы или суд. Что касается иконы Николая Чудотворца, которая принадлежала Сталину, ее рекомендовано передать в один из храмов Москвы. Китайские коммунисты-миллиардеры ранее предложили Селиму Бенсааду оплатить эксгумацию и перезахоронение Иосифа Сталина, а также 3 миллиона долларов сверху за ДНК вождя.

«По словам Ланы Паршиной, к ней и Селиму обратился Дэниэл Фанг, бывший прокурор Гонконга, который является заметным представителем не только Коммунистической Партии Китая, но и влиятельного Северо-Восточного клана китайских коммунистов-миллиардеров из Пекина. Китайские коммунисты предложили оплатить все расходы, связанные с эксгумацией и ДНК-тестом, а также достойное перезахоронение генералиссимуса с одним условием, образец ДНК должен быть передан Китаю за дополнительное вознаграждение в размере 3 миллионов долларов», — рассказал Бенсаада Вадим Горжанкин Федеральному агентству новостей.

Китайцы хотят не просто получить ДНК Сталина. Они намерены юридически закрепить согласие Селима на клонирование прадеда в будущем, объяснила Бенсаада Юлия Вербицкая-Линник. Правнук советского деятеля неоднозначно воспринял такое предложение. Селиму Бенсааду сложно отказаться от денег, так как его материальное положение оставляет желать лучшего. Мужчине негде жить из-за квартирного конфликта с отцом. К тому же он инвалид.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Московская Патриархия не намерена вмешиваться в вопрос перезахоронения Сталина
сталин перезахоронение Горжанкин
Комментировать