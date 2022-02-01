Московская Патриархия не намерена вмешиваться в вопрос перезахоронения Сталина

Москва, 1 февраля. Вопрос перезахоронения советского политического деятеля Иосифа Сталина прокомментировали в Московской Патриархии. Ответ дан правнуку революционера Селиму Бенсааду.

Церковь не считает необходимым вмешиваться в непосредственное осуществление судебной властью ее функций и полномочий. Селиму Бенсааду рекомендовано обратиться в правоохранительные органы или суд. Что касается иконы Николая Чудотворца, которая принадлежала Сталину, ее рекомендовано передать в один из храмов Москвы. Китайские коммунисты-миллиардеры ранее предложили Селиму Бенсааду оплатить эксгумацию и перезахоронение Иосифа Сталина, а также 3 миллиона долларов сверху за ДНК вождя.

«По словам Ланы Паршиной, к ней и Селиму обратился Дэниэл Фанг, бывший прокурор Гонконга, который является заметным представителем не только Коммунистической Партии Китая, но и влиятельного Северо-Восточного клана китайских коммунистов-миллиардеров из Пекина. Китайские коммунисты предложили оплатить все расходы, связанные с эксгумацией и ДНК-тестом, а также достойное перезахоронение генералиссимуса с одним условием, образец ДНК должен быть передан Китаю за дополнительное вознаграждение в размере 3 миллионов долларов», — рассказал Бенсаада Вадим Горжанкин Федеральному агентству новостей.

Китайцы хотят не просто получить ДНК Сталина. Они намерены юридически закрепить согласие Селима на клонирование прадеда в будущем, объяснила Бенсаада Юлия Вербицкая-Линник. Правнук советского деятеля неоднозначно воспринял такое предложение. Селиму Бенсааду сложно отказаться от денег, так как его материальное положение оставляет желать лучшего. Мужчине негде жить из-за квартирного конфликта с отцом. К тому же он инвалид.