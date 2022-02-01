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Россия подтвердила намерение открыть посольство в Ливии

Весь мир
Россия подтвердила намерение открыть посольство в Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 1 февраля. Заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Иван Молотков заявил о намерении России возобновить дипломатическую деятельность на территории Ливии. Об этом он сообщил в ходе встречи с ливийской делегацией.

В релизе пресс-службы нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) указано, что накануне состоялась беседа чиновников ведомства с Молотковым. В группу переговорщиков, прибывших в Москву, вошли посол Абдель Али Анвар аль-Муртада, советники Ахмад ан-Нимр и Абдель Халик аль-Фифи.

Российский дипломат заявил о стремлении РФ возобновить работу посольства в Триполи, а также открыть генеральное консульство в Бенгази. Однако он не уточнил, в какие сроки это планируют осуществить.

В октябре 2013 года Москва объявила об эвакуации всех сотрудников дипломатической миссии в ливийской столице после нападения на ее штаб-квартиру. Десятки людей попытались проникнуть на территорию представительства, сожгли автомобиль и нанесли материальный ущерб зданию.

С 2014 года российское посольство работает из Туниса. В прошлом декабре Молотков переговорил с министром иностранных дел ПНЕ Наджлой Мангуш относительно переезда дипмиссии обратно в Триполи.

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