Экономист Хазин: Путин намерен защитить россиян от возможного террора либералов

Москва, 1 февраля. Причиной отказа президента РФ Владимира Путина от зачистки элитарных структур стало стремление российского лидера защитить народ от террора, который могут устроить либералы. Об этом заявил экономист Михаил Хазин.

По мнению эксперта, при проведении масштабной чистки либеральных кругов опасность будет грозить рядовым гражданам. На фоне саботажа распоряжений Путина либералы могут устроить террор. В этот момент придут «на помощь» российским либералам кураторы из Соединенных Штатов и ЕС.

По мнению Хазина, президент России осознает последствия возможного обострения ситуации, поэтому форсированием кадровых перестановок не занимается. Маневр Путина оказался достаточно продуман.

Госдума РФ недавно приняла поправку об индексации пенсий на 8,6%. Изменения вступили в силу с 1 января 2022 года. Ранее планировалось, что выплаты увеличат лишь на 5,9%. Позиция либералов была скорректирована после вмешательства Владимира Путина, напоминает Хазин.

Ранее о положительной реакции либералов на события в Казахстане заявил депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман. Он сообщил, что «либеральные круги» призывали к тому, чтобы Россия не наводила порядок после масштабных столкновений на территории государства. Также Вассерман заявил, что либералы безосновательно считают себя демократами.