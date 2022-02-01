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Кулеба заявил о переносе сроков объявления нового союза между Киевом, Варшавой и Лондоном

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 16:43
Политика
Кулеба заявил о переносе сроков объявления нового союза между Киевом, Варшавой и Лондоном
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 1 февраля. Объявление о создании нового формата сотрудничества Украины, Польши и Великобритании было перенесено в связи с болезнью главы МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс.

Такое заявление сделал министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Как ожидалось, первое официальное объявление о новом союзе Киева, Варшавы и Лондона будет сделано внешнеполитическими ведомствами трех стран, отметил он. Однако Лиз Трасс заразилась коронавирусом, сказал украинский дипломат.

«К сожалению, она заболела COVID-19 и мы переносим это объявление на позже. Однако за это время наши команды не будут сидеть сложа руки, а продолжат оттачивать новый формат», — сказал Кулеба.

Ранее планы по укреплению сотрудничества между тремя странами прокомментировал украинский экономист Юрий Атаманюк. По его словам, новый союз может нанести ущерб Киеву.

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украина великобритания польша сотрудничество союз болезнь кулеба коронавирус трасс
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