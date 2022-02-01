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Академик РАН Онищенко: На вакцину от старения надейся, а сам не плошай
Общество
Академик РАН Онищенко: На вакцину от старения надейся, а сам не плошай
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Медикаментозные средства для продления активного долголетия служат лишь дополнением к здоровому образу жизни. Об этом в беседе с ФАН напомнил ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко. Ранее стало известно, что в Японии прошли успешные испытания вакцины против старения, которая выводит из организма прекратившие деление клетки.

«Наверное, будет неправильно сказать, что такое средство именно против старения. Все равно организм стареет. Выведение стареющих клеток из организма — не принципиальное решение. Такие препараты есть и у нас, проводятся испытания. Эти медикаменты призваны регулировать процессы в стареющем организме», — сообщил доктор медицинских наук.

Геннадий Онищенко также указал на одну деталь, о которой нередко забывают обыватели.

«Любая попытка продлить жизнь, в том числе и с использованием каких-то специальных медикаментозных средств, должна приветствоваться, но при этом не следует забывать, что для сохранения, как оно у нас называется в официальных документах, активного долголетия, главное — здоровый образ жизни. В него входят режим питания, труда, отдыха, отсутствие вредных привычек», — пояснил собеседник ФАН.

Академика РАН Онищенко: На вакцину от старения надейся, а сам не плошай
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение он подчеркнул, что никакие препараты не заменят ответственного отношения каждого человека к своей жизни.

«Специальные средства, которые создаются учеными, являются лишь вспомогательной опцией, которая, наверное, тоже нужна, но должна базироваться на заботе человека о своем здоровье», — подытожил академик РАН.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН рассказал, что за операциями с использованием стволовых клеток стоит будущее медицины. Например, благодаря таким технологиям отпадет необходимость использовать для пересадки донорские органы.

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япония онищенко вакцина старение долголетие
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