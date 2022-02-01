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В Сызрани ищут спасшего девочку из-под колес поезда
Общество
В Сызрани ищут спасшего девочку из-под колес поезда
prt scr Первый канал  / 

Самара, 1 февраля. В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России устанавливают обстоятельства чудесного спасения 14-летней девочки.

По данным ведомства, на 10-м километре железнодорожного перегона Сызрань-город – Кашпир неизвестный мужчина успел выдернуть почти из-под колес поезда девочку, которая шла вдоль путей в наушниках и не слышала о приближении состава, сообщает СОВА.

Отмечается, если бы не бдительность прохожего, дело могло закончиться летальным исходом. Сейчас девочка находится в больнице с многочисленными ссадинами, так как локомотив все же задел ее по касательной своими выступающими частями. Следователи изучают все обстоятельства инцидента и пытаются найти спасителя подростка.

Ранее ФАН сообщал о награждении прапорщика полиции Евгения Черногузова медалью за то, что он спас ребенка, который провалился под лед около села Пригородка Липецкой области. Полицейский вытащил на берег паренька, который из последних сил держался за край льдины.

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