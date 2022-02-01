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Иракская армия ликвидировала в районе Багдада высокопоставленного лидера террористов

Весь мир
Иракская армия ликвидировала в районе Багдада высокопоставленного лидера террористов
Global Look Press  /  Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com

Багдад, 1 февраля. Силовые структуры Ирака отчитались о последних событиях на фоне проводимых по всей стране контртеррористических операций. В этом месяце к активной борьбе с боевиками подключились и армейские подразделения, и отряды народного ополчения «Хашд Шааби», и курдские вооруженные силы. Дело в том, что участившиеся налеты экстремистов и взрывы в городах потребовали решительных ответных действий.

Один из шести ликвидированных недавно террористов являлся высокопоставленным членом «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) по имени Адван Фархан Джафал. Он занимал пост заместителя главы «вилаята Северный Багдад» — территориальной единицы уничтоженного в 2017 году ИГ, которая охватывает часть кварталов иракской столицы. Боевик вместе с сообщниками попал под удар ВВС республики. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики, ссылаясь на результаты теста ДНК.

Также сотрудники служб безопасности смогли накануне предотвратить террористический акт, обнаружив и уничтожив схрон с оружием, где кроме обычных боеприпасов и гранат находился пояс смертника. Как заявили иракские военные, боевики планировали использовать это оружие для подрыва возле одной из войсковых частей в районе Аль-Рутба западной провинции Анбар. Найти тайник удалось благодаря работе разведывательных органов одной из армейских дивизий, которые, своевременно добыв нужные сведения, организовали в окрестностях города широкомасштабные поисковые мероприятия. Обнаруженная взрывчатка была уничтожена саперами.

Тем не менее полностью избежать террористической угрозы войскам пока не удается. Как сообщается, за истекшие сутки боевики совершили как минимум два подрыва. Один из них стал причиной ранения двоих военнослужащих в районе Аль-Сахаджи северной провинции Найнава.

Еще одна бомба сдетонировала на трассе между провинциями Ди-Кар и Мутанна в момент прохождения рядом колонны американского подразделения материально-технического обеспечения. О причиненном ущербе и потерях не сообщается, однако в последнем инциденте могут быть замешаны не только террористы «Исламского государства», поскольку подозреваются и проиранские формирования. Ранее подконтрольные Тегерану вооруженные группировки обещали предпринимать жесткие действия против военнослужащих США, если те останутся в Ираке после срока, назначенного для вывода всего иностранного контингента с территории республики.

За последние недели в ходе контртеррористических операций иракские вооруженные силы ликвидировали и арестовали десятки экстремистов из состава многочисленных спящих ячеек «Исламского государства». Несмотря на разгром основных сил ИГ в 2017 году, многие боевики укрылись на территории страны, зачастую под видом мирных жителей.

С уходом большей части международной коалиции террористы вновь стали проявлять активность и совершили уже немало вылазок. Наиболее резонансным случаем стала атака на укрепленную армейскую базу, куда преступники пробрались из-за халатности караульной службы и расстреляли 11 солдат, спавших в казарме. Тем не менее, как отметил ряд экспертов, вновь стать угрозой государственного масштаба данная группировка уже не в состоянии из-за понесенных в боях потерь.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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иг террористы ирак антитеррористическая операция
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