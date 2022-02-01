Политолог Коровин: «Для Зеленского лучший выход — тихое бегство с Украины»

Лучшим выходом из сложившейся ситуации для президента Украины Владимира Зеленского станет тихое бегство из страны. Об этом в беседе с ФАН сказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«Затянувшийся «новогодний корпоратив для «комика» Зеленского закончился, и пришло отрезвление и понимание того, что реальность выглядит совершенно иначе. Сейчас игра Запада с Украиной закончилась. С помощью Киева Запад больше не может доставить России серьезные неудобства или потери — это значит, что европейским и американским политикам Украина больше не интересна. Мало того, Россия готова решить весь комплекс накопившихся противоречий одним ударом. Западные политики это видят, им нет смысла больше обманывать ни себя, ни Киев. Запад не вступится за Украину», — высказал свое мнение Коровин.

Понимая, что в трудную ситуацию не стоит рассчитывать на западных партнеров, Зеленский открыто призвал украинцев рассчитывать только на собственные силы при обороне страны. Как сказал политолог, уповая в этой ситуации на «украинцев», президент сам плохо представляет, кого имеет в виду. Если речь идет о рядовых гражданах, то значительная их часть — это русские или русскоязычное население, они понимают общность судеб народов наших стран. Эти люди, по мнению Коровина, не готовы воевать за Зеленского и киевскую власть.

Федеральное агентство новостей / Кристина Кошкина

Поэтому президенту Украины нет смысла рассчитывать на поддержку большинства граждан, уверен эксперт. Если же Зеленский обратится к националистам, то их абсолютное меньшинство среди жителей страны. При этом не каждый из них пойдет воевать за нынешнего президента. Одно дело — выкрикивать радикальные лозунги, совсем другое — отстаивать эти взгляды с оружием в руках, отметил политолог.

«Для националистов здесь тоже не все однозначно. Одно дело — кошмарить мирное население бывших Донецкой и Луганской областей, другое — умирать в «котлах», типа Дебальцево или Иловайского. Также надо отметить, что среди ветеранов АТО нет единства, ведь часть из них выступает за единение народов Украины, Белоруссии и России в рамках панславянского проекта», – рассказал Коровин.

Как сказал политолог, остается признать, что Зеленскому не на что рассчитывать и не на кого опереться. Большинству обычных граждан Украины он чужд. В сложившейся ситуации у президента остается единственный выход, считает политолог, — просто незаметно покинуть страну.

«Для Зеленского лучший выход — тихое бегство с Украины. Он со своей семьей может спокойно уехать в страну, где хранятся его деньги, и можно спокойно тратить переведенные на офшорные счета средства. Я думаю, именно так в ближайшее время поступит его нынешнее окружение», — резюмировал свою позицию Коровин.

Слова Зеленского, что в случае внешних вызовов Украине стоит рассчитывать лишь на свои силы, прозвучали в Верховной раде 1 февраля. Лидер страны в своей речи говорил о необходимости единства страны, поскольку никто другой ее не защитит.