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Украинский политик Арестович: сказки США о «наступлении» России сильно раздражают Зеленского

Политика
Украинский политик Арестович: сказки США о «наступлении» России сильно раздражают Зеленского
Федеральное агентство новостей

Киев, 1 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский злится на США, которые постоянно говорят о некой угрозе «вторжения» России на территорию страны, сообщил бывший советник офиса украинского лидера Алексей Арестович на телевидении.

По словам политика, в истории государства сейчас наступил критический момент, поскольку перед Киевом стоит вопрос о настоящей независимости, в первую очередь от Запада. Что касается США, то они используют Украину для давления на Россию, чтобы в дальнейшем договориться с ней по вопросу противостояния с Китаем.

«Зеленский в явном раздражении, министр обороны Резников в явном раздражении, Давид Арахамия, лидер фракции "Слуга народа", прямым текстом говорит: "Вы задолбали, ребята, со своим пуганием, 12,5 миллиарда улетело за месяц из Украины благодаря вашим сказкам (о "нападении". — Прим. ФАН). Хватит гнать ерунду. Наша разведка не видит создание ударных группировок и не видит подготовки к переходу к наступлению"», — сообщил Арестович.

Владимир Зеленский ранее заявил, что Украине следует рассчитывать только на собственные силы. По его словам, в случае конфликта Киев никто не защитит.

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