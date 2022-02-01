Генерал-лейтенант ВСУ Забродский: киевские власти абсолютно не готовы к войне

Киев, 1 февраля. Руководство Украины совершенно не готово к началу полномасштабных боевых действий, заявил генерал-лейтенант ВСУ в отставке Михаил Забродский.

Депутат Верховной рады Михаил Забродский сообщил в эфире одного из киевских телеканалов, что в украинском обществе господствуют панические настроения, а власти не имеют никакого плана на случай начала «войны с Россией».

«Нет уверенности в том, что наша власть даже теоретически готова к таким масштабным (военным. — Прим. ред.) действиям», — подчеркнул Забродский.

Официальные представители Минобороны и МИД РФ многократно разъясняли отсутствие любых агрессивных планов по отношению к Украине и подчеркивали строго оборонительный характер российской военной доктрины.

Ранее стало известно, что на Украине будет сформировано 20 новых армейских бригад в течение ближайших трех лет. Об ожидании Киевом «интересных оружейных подарков» от минобороны Польши сообщал RT.