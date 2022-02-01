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Белоруссия готова жестко ответить на прекращение транзита калия со стороны Литвы

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 16:27
Экономика
Белоруссия готова жестко ответить на прекращение транзита калия со стороны Литвы
wikipedia.org  /  Algirdas / CC BY-SA 3.0

Минск, 1 февраля. Белоруссия переориентировала поставки калия на российские терминалы после того, как Литва прекратила принимать поезда в порту Клайпеды. Вильнюс нарушил межправительственное соглашение о железнодорожном сообщении, поэтому Минск намерен взыскать штрафы, сообщает БЕЛТА.

Литва прекратила принимать белорусские поезда с калием в рамках санкций США, введенных в отношении «Беларуськалия». До апреля все контрагенты должны завершить отношения с компанией, в противном случае ограничения будут наложены и против них.

Белоруссия подготовила соответствующие иски против Литвы за незаконное расторжение контрактов. Минск намерен заставить Вильнюс заплатить штрафы.

«Мы ничего не потеряли, может, даже и выиграли. Потеряла чисто экономика Литвы», — заявил премьер-министр Роман Головченко.

Инфраструктура России пока не может обеспечить необходимый объем перевалки, который давал Клайпеды. При этом у Белоруссии не осталось других вариантов. Чтобы поставлять калий в ЕС, необходим выход к морю. Головченко признал, что в плане логистики российский маршрут более затратный.

Президент республики Александр Лукашенко ранее заявил, что в случае ужесточения санкций он намерен перекрыть газопровод «Ямал — Европа» с российским газом.

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