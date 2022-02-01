Миро заподозрила, что Волочкова писала о расставании с возлюбленным в нетрезвом виде

Москва, 1 февраля. Блогер и обозреватель жизни звезд Лена Миро прокомментировала новость о расставании балерины Анастасии Волочковой с возлюбленным. Автор блога заподозрила, что знаменитость сообщала об этом не совсем трезвой.

Бывшая артистка Большого театра объявила о расставании с бизнесменом Сергеем Кузнецовым на своей странице в Instagram, написав большой пост. Звезда шпагатов призналась, что за несколько недель успела полюбить не только самого предпринимателя, но и его сына. По словам Волочковой, они с экс-избранником остались друзьями, поэтому она не позволит его осквернять.

«Пьяная, что ли, писала? Всех полюбила Настя. И не позволит, понимаешь, осквернить Сережу, хотя вместе с ним они не пожили», — отреагировала на пост балерины Миро.

instagram.com / @volochkova_art

По мнению блогера, Кузнецов стал очередным мужчиной для пиара артистки. Как отметила обозреватель жизни звезд, знаменитость в очередной раз всем доказала, что и у нее может быть кавалер. Миро уверена, что это не последние подобные отношения Волочковой.

«Можно снова позвать в баньку [актера Никиту] Джигурду и спокойно посидеть за столом с огурцами до следующего Олега. До июня, я думаю, можно и дотянуть с новыми публичными отношениями», — подытожила автор блога.

Сергей Кузнецов утверждает, что именно он стал инициатором разрыва с балериной. По его словам, звезда совершила некий непростительный поступок.