Актриса Вупи Голдберг объяснила свои слова о Холокосте

Лос-Анджелес, 1 февраля. Американская актриса Вупи Голдберг публично извинилась за свои слова о том, что Холокост не имеет отношения к расе. Ее провокационное заявление прозвучало в ток-шоу The View.

Холокостом называют преследование и массовое уничтожение евреев, живших в Германии и на оккупированных ею территориях во время Второй мировой войны. По мнению Голдберг, Холокост нельзя связывать с расой.

«Нет, это не про расу, не про превосходство белой расы. Это про негуманное отношение человека к человеку», — заявила актриса.

В ответ на это Голдберг обвинили в отрицании Холокоста. Выступая в эфире другого шоу артистка принесла извинения за свою оценку трагических для евреев событий. Она добавила, что не хотела никого обидеть.

«Я до сих пор получаю множество сообщений, потому что у людей другое мнение», — подытожила звезда.

Кэрин Джонсон взяла себе псевдоним Вупи Голдберг по настоянию своей матери. Женщина считала, что Джонсон — «недостаточно еврейская» фамилия для Голливуда. При этом все предки актрисы являлись афроамериканцами и никаких евреев в ее роду не было.

Ранее сообщалось, что актриса Сирша Ронан получила роль в драме «Выгон» режиссера Норы Финшелдт. Это экранизация романа писательницы Эми Липтрот.