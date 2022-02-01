Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 16:39
16:34
Политика
Украинский политик Арестович: сказки США о «наступлении» России сильно раздражают Зеленского
16:33
Общество
Мишустин заявил, что лечение в поликлиниках должно быть удобным для россиян
16:32
Происшествия
Сын офицера из Магнитогорска получает угрозы из-за накачанных губ
16:30
Армия
Генерал-лейтенант ВСУ Забродский: киевские власти абсолютно не готовы к войне
16:28
Происшествия
Самолет едва не опрокинулся при посадке в Лондоне из-за шторма
16:28
Происшествия
Рецидивиста задержали за изнасилование падчерицы в Ленобласти
16:28
Происшествия
Мать с двумя детьми госпитализированы после падения наледи с крыши в Балашихе
16:27
Происшествия
Финские пограничники раскрыли производство фальшивых виз в Петербурге
16:27
Экономика
Белоруссия готова жестко ответить на прекращение транзита калия со стороны Литвы
16:25
Экономика
Финансовый эксперт Хорошев рассказал, во что стоит инвестировать в 2022 году
Все новости

Актриса Вупи Голдберг объяснила свои слова о Холокосте

Общество
Актриса Вупи Голдберг объяснила свои слова о Холокосте
Global Look Press  /  AdMedia

Лос-Анджелес, 1 февраля. Американская актриса Вупи Голдберг публично извинилась за свои слова о том, что Холокост не имеет отношения к расе. Ее провокационное заявление прозвучало в ток-шоу The View.

Холокостом называют преследование и массовое уничтожение евреев, живших в Германии и на оккупированных ею территориях во время Второй мировой войны. По мнению Голдберг, Холокост нельзя связывать с расой.

«Нет, это не про расу, не про превосходство белой расы. Это про негуманное отношение человека к человеку», — заявила актриса.

В ответ на это Голдберг обвинили в отрицании Холокоста. Выступая в эфире другого шоу артистка принесла извинения за свою оценку трагических для евреев событий. Она добавила, что не хотела никого обидеть.

«Я до сих пор получаю множество сообщений, потому что у людей другое мнение», — подытожила звезда.

Кэрин Джонсон взяла себе псевдоним Вупи Голдберг по настоянию своей матери. Женщина считала, что Джонсон — «недостаточно еврейская» фамилия для Голливуда. При этом все предки актрисы являлись афроамериканцами и никаких евреев в ее роду не было.

Ранее сообщалось, что актриса Сирша Ронан получила роль в драме «Выгон» режиссера Норы Финшелдт. Это экранизация романа писательницы Эми Липтрот.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Актриса Вупи Голдберг объяснила свои слова о Холокосте
актриса вупи голдберг холокост
Комментировать