Ванга предвидела «долгий беспросветный день», когда «сойдутся пять двоек»

София, 1 февраля. Предсказанный Вангой «день пяти двоек» наступит завтра, 2 февраля. Болгарская провидица предупреждала, что в этот день «тяжко будет всем».

В предсказания Ванги верят многие. Завтра, 2 февраля 2022 года, наступит «день пяти двоек». При жизни провидица рассказала, что будет в эту дату.

Пророчица предвидела, что в день, когда сойдутся «пять двоек» для человечества наступит «долгий беспросветный день». В феврале таких дат будет две, 2 и 20 числа. В эти дни «наступит переломный момент» для всей планеты. Людям не останется ничего, как только пережить этот период.

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О дне «пяти двоек» говорил и российский бизнесмен Борис Кючуков, который лично общался с Вангой в 1993 году. Провидица предсказала, что он станет виноделом, так и случилось. В записях Кючукова сохранились слова пророчества о завтрашнем дне.

«2 февраля 2022 года — зеркальная дата, когда произойдет нечто пугающее. Прольется огненный дождь. Дракон извергнет пламя, и потекут огненные слезы», — предрекла Ванга.

Последователи Ванги и Кючуков предполагают, что речь шла о Китае.

На 2022 году у болгарской слепой было несколько предсказаний. В эти 12 месяцев будет сделано важное открытие — источник энергии мощнее Солнца. Для России Ванга предсказала много перемен и решение проблем.

Ванга была уверена, что в 2022 году лидеры двух государств пожмут друг другу руки. В состав России вернутся некоторые славянские державы. Какие конкретно страны имелись в виду, неясно.