Министр обороны Украины Резников: ВСУ ждут «интересных подарков» от Польши

Киев, 1 февраля. Глава украинского минобороны Алексей Резников после телефонных переговоров с польским коллегой Мариушем Блащаком заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) очень ждут «интересных подарков» от Варшавы.

Беседа министров обороны Украины и Польши Алексея Резникова и Мариуша Блащака была посвящена актуальным потребностям ВСУ в различном вооружении.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий подтвердил планы поставок Киеву беспилотных летальных аппаратов и ПЗРК. Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что ВСУ получат десятки тысяч единиц вооружения на безвозмездной основе. О возможности отправки на Украину легких минометов со складов польской армии информировал RT.