Волочкова опубликовала фото в нижнем белье после расставания с возлюбленным

Москва, 1 февраля. Балерина Анастасия Волочкова продолжает радовать поклонников смелыми снимками. На этот раз знаменитость опубликовала фото в нижнем белье, из-за чего ее заподозрили в попытке привлечь внимание мужчин.

Артистка практически только что рассталась с новым возлюбленным — бизнесменом Сергеем Кузнецовым, с которым познакомилась на шоу «Давай поженимся!». По мнению Волочковой, предприниматель использовал ее ради пиара. При этом звезда шпагатов утверждает, что они с уже бывшим избранником решили остаться друзьями.

Похоже, знаменитость недолго грустила после разрыва, ведь на ее странице в Instagram уже появились фото в нижнем белье. Экс-артистка Большого театра примерила по очереди несколько комплектов в разных уголках своего дома.

«В ходе последних событий и провокаций эта красота заставила меня улыбнутся. А какой комплект из представленных в карусельке мне идет больше?» — обратилась Волочкова к поклонникам.

Prt Scr instagram.com / @volochkova_art

Многие подписчики оставили множество комплиментов балерине, похвалив ее фигуру. Другие пользователи предположили, что публикацией фото в нижнем белье знаменитость преследует конкретную цель.

«Это для Сережи подборочка, чтобы жалел, какую красоту потерял»; «Это для новых кавалеров»; «Ну все, пошла жара!» — написали комментаторы.

Примечательно, что Кузнецов озвучил свою версию расставания с Волочковой. По словам бизнесмена, именно он стал инициатором разрыва.