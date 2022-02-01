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Депутат Журова предупредила российских спортсменов о возможных провокациях на Олимпиаде
Спорт
Депутат Журова предупредила российских спортсменов о возможных провокациях на Олимпиаде
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России и депутат Госдумы Светлана Журова предположила в разговоре с ФАН, что команде ОКР во время зимней Олимпиады в Пекине 2022 года стоит быть бдительней. Из-за напряженной политической ситуации велика вероятность провокаций со стороны зарубежных СМИ.

Журова вспоминает, как лично столкнулась с подлостью канадских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году: тогда на соревнованиях депутат занимала должность мэра олимпийской деревни.

«Возможно, сейчас мы находимся в периоде пропагандисткой информационной войны. Поэтому провокации могут быть инициированы журналистами, которые хотят вывести спортсменов на эмоции. Я стараюсь поддержать коллег, потому что не всегда со стороны можно адекватно и справедливо оценить ситуацию. Они судят по себе и своим понятиям, когда все может обстоять не так, как кажется.

Определенные нюансы по отношению к нашей стране приходилось преодолевать на Олимпиаде в Сочи. Я была мэром олимпийской деревни и сталкивалась с небольшими выходками Канады, когда они пытались в Сеть давать негативные комментарии по поводу Олимпиады. Когда задевают Родину, это все равно трогает, это неуважение», — говорит олимпийская чемпионка.

Депутат Журова предупредила российских спортсменов о возможных провокациях на Олимпиаде
olympics.com / Международный олимпийский комитет 2021 года

Журова отмечает, что по отношению к спортсменам буллинг и другие притеснения происходят эпизодически. Чаще всего пресса намеренно затевает провокацию, на которую реагируют спортсмены. Репортеры начинают спрашивать напрямую, подстрекают ребят, а они отвечают что-то на эмоциях, потом жалеют. Однако были времена, когда ситуация обстояла еще хуже, чем сейчас.

«Мы выступали в момент «оттепели». Раньше ждать провокаций на соревнованиях можно было всегда. Ирина Роднина рассказывала, как их готовили перед поездкой в Лейк-Плэсид на Олимпиаду. Во времена холодной войны провокацию ждали всегда. Все зависит от видов спорта. В конькобежном такого нет, а в фигурном катании могут быть некоторые нюансы. Там поклонники болеют за самих спортсменов, за личностей, принадлежность к стране может не играть роли. Бывает неважно, откуда начались обвинения, придумки, сплетни. Знаю, что есть терки в биатлоне, лыжах. Видны выпады в сторону друг друга. Похожая ситуация была в бобслее», — вспоминает Светлана Журова.

Ранее ФАН писал, что бывший фигурист, актер и телеведущий Алексей Ягудин опубликовал петицию в поддержку российских спортсменов перед Олимпиадой в Пекине. Олимпийский чемпион призвал вернуть флаг и гимн представителям России на зимних Играх.

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Все новости / Спорт / Депутат Журова предупредила российских спортсменов о возможных провокациях на Олимпиаде
светлана журова спорт олимпиада олимпийские игры - 2022
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