Суд в Великом Устюге вернул петербургскому юристу Мирзоеву иск против Деда Мороза

Великий Устюг, 1 февраля. Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев, решивший судиться с Дедом Морозом, предоставил неполный пакет документов для начала разбирательства. В связи с этим Великоустюгский районный суд Вологодской области вернул иск заявителю.

Мирзоев еще в прошлом году решил привлечь к ответственности главного волшебника страны за так называемые неисполненные обещания. Истец заявил, что Дед Мороз так и не выполнил его желания и не подарил новогодние подарки. Юрист подал в суд соответствующий иск и на всю страну продемонстрировал свой «профессионализм».

«Истец не приложил к заявлению документ об уплате госпошлины в размере 300 рублей или освобождении от нее. Кроме того, он не приложил к иску документы о том, что копии иска направлены ответчику», — пояснили в суде.

Недовольный гражданин имеет право подать повторный иск в течение 15 суток. Однако Игорь Мирзоев заявил, что не собирается этого делать, так как решил оставить Деда Мороза в покое, передает «Комсомольская Правда».

Петербургский юрист Эльнара Троицкая ранее потребовала наказать Игоря Мирзоева за оскорбление чувств людей, верящих в Деда Мороза. С соответствующим иском она обратилась в Куйбышевский районный суд.