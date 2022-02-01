Марокко откроет воздушное пространство для международных рейсов 7 февраля

Рабат, 1 февраля. Национальное управление аэропортов Марокко (ONDA) подготовило план по приему воздушных рейсов со следующей недели. Правительство королевства решило снять ограничения и открыть границы.

Главной целью программы станет «здоровое путешествие» для пассажиров. Всех прибывающих граждан и гостей намерены проверять на коронавирусную инфекцию путем экспресс-теста.

«Абсолютным приоритетом ONDA является сохранение пассажиров и персонала, а также поддержка операции по открытию границ в "наилучших возможных условиях" через адаптацию инфраструктуры аэропорта к новым условиям здравоохранения», — говорится в сообщении.

Новые меры касаются как зон вылета, так и зон прибытия. Во всех помещениях усилят уборку, установят диспенсеры с дезинфицирующим гелем в различных точках, а также начнут контролировать обязательное ношение масок для лица и других средств индивидуальной защиты (СИЗ).

«Тепловизионные камеры будут измерять температуру всех пассажиров и сотрудников аэропорта. Их установят на уровне пунктов прибытия в воздушную гавань», — уточнили в управлении.

Марокко закрыло границы в конце ноября 2021 года после появления варианта COVID-19 под названием «Омикрон» в нескольких странах Европы и Африки. Теперь их вновь откроют с 7 февраля для международных рейсов.

Правительство королевства увеличило численность погранвойск на границе с испанской Сеутой. В их обязанность входит не только сдерживание мигрантов, но и борьба с распространением COVID-19.