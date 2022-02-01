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Washington Post проанализировал острую перепалку Небензи и постпреда США при ООН

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 15:59
Политика
Washington Post проанализировал острую перепалку Небензи и постпреда США при ООН
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 1 февраля. Перепалка, в которую на заседании Совбеза ООН вступили постпред России Василий Небензя и его коллега из США Линда Томас-Гринфилд, была самой острой за последние годы. Такая позиция изложена на страницах The Washington Post.

Небензя отреагировал, когда Томас-Гринфилд заявила, что Россия якобы пытается безосновательно выставить Украину и западные страны как агрессоров. Так Москва, по ее словам, «фабрикует» предлог для нападения на соседнюю страну.

Российский дипломат в ответ упрекнул Соединенные Штаты в провокациях, которые обостряют ситуацию на Украине. Также он назвал лживыми заявления о «планах» Москвы вторгнуться в страну.

«Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью», — заявил Василий Небензя, добавив, что Запад героизирует людей, сражавшихся за Гитлера.

Washington Post проанализировал острую перепалку Небензи и постпреда США при ООН
wikipedia.org / The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / CC BY 4.0

Авторы The Washington Post обратили внимание на необычную деталь: перепалка «изобиловала историческими отсылками». В итоге стороны заявили, что будут решать недопонимание дипломатическим путем, но пока ни Москва, ни Вашингтон не демонстрируют готовность пойти на уступки.

В понедельник, 31 января, состоялось заседание Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу. Небензя не смог присутствовать на выступлении киевского представителя, так как у него была встреча с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

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украина сша оон небензя томас-гринфилд
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