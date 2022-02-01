Беременная пациентка сбежала из ковидного роддома под Белгородом

Белгород, 1 февраля. У женщины был положительный ПЦР-тест. Пациентка ушла из больницы ночью.

Как пояснила главврач Шебекинской ЦРБ Олеся Нестеренко, минувшей ночью из ковидного госпиталя Шебекинской ЦРБ убежала беременная пациентка, у которой был положительный ПЦР-тест. Пациентка находилась в больничной палате одна, вечером у нее поднялась температура, сообщает Бел.RU. Нестеренко выразила недоумение и осуждение по поводу безответственного поведения будущей матери.

На следующий день врачи приехали к пациентке домой и убедили ее вернуться в больницу. По данным Нестеренко, у женщины пока нет признаков пневмонии, но высокая температура сохраняется.

Ранее ФАН сообщал о призыве главы Минздрава России Михаила Мурашко к беременным россиянкам. По мнению Мурашко, они должны вакцинироваться от коронавирусной инфекции, это закреплено в методических рекомендациях, к тому же вакцинация обеспечит им более комфортное и безопасное протекание беременности.