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Сообщение о возможном исключении Вильнюса из НАТО оскорбило литовского генерала

Армия
Сообщение о возможном исключении Вильнюса из НАТО оскорбило литовского генерала
kam.lt  /  Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Москва, 1 февраля. Западная пресса пишет о возможном исключении стран Прибалтики, Болгарии и Румынии из блока НАТО. Вильнюс принял эти сообщения слишком близко к сердцу, что констатировали в издании Baltnews.

Литва встревожена сообщениями о возможном исключении из Североатлантического альянса на фоне скорых международных учений с участием ВС РФ. Хотя они были заявлены Кремлем как оборонительные, командующий литовской армией генерал Вальдемарас Рупшис заключил, что Россия определенно репетирует «акт агрессии».

Отдельным поводом для переживаний Литвы стал недавний отказ ФРГ и Хорватии отправлять своих военных на Украину в случае «российского вторжения». Как указывают обозреватели издания Baltnews, Вильнюс заподозрил, что союзники тоже оставят его разбираться со всем самостоятельно, если между Россией и Литвой вспыхнет вооруженный конфликт. При этом сообщения Кремля о том, что Россия никогда и ни на кого не нападала и даже не планирует начинать войну с кем-либо, в Литве не услышали. Генерал Рупшис пожаловался на отсутствие единства в НАТО и нежелание некоторых стран биться «на чужом поле брани».

На всякий случай литовские власти даже решили отрепетировать сценарии, при которых Россия прекратит поставлять в страну газ в ответ на санкции от ЕС.

Вильнюс также решил пойти на такую «серьезную меру», как запрет на въезд в страну для российских артистов: Наташи Королевой и Хабиба Шарипова. О введении запрета на их концерты в Литве сообщило RT.

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россия нато прибалтика
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