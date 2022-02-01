«Компенсация за афганский провал»: политолог Третьяков о новых антироссийских санкциях

Как стало известно из материала, опубликованного 31 января изданием Financial Times, администрация США подготовила очередной пакет санкций, которые, в случае «вторжения России на Украину», коснутся неких лиц из «ближайшего окружения президента Владимира Путина».

Неназванный источник из Белого дома, слова которого приводит «Коммерсантъ», обозначил перечень тех, на кого распространятся ограничения:

«Физические лица, которые мы определили, близки к Кремлю и играют роль в процессе принятия правительственных решений или как минимум имеют отношение к дестабилизирующему поведению Кремля».

25 января президент США Джозеф Байден озвучил готовность рассмотреть вопрос о применении персональных санкций непосредственно в отношении российского лидера.

Одной из причин подобной санкционной активности, по мнению российского журналиста и политолога Виталия Третьякова, может быть желание американского руководства компенсировать провал собственной политики в Афганистане.

«Все, что связано с уходом из Афганистана, — это для американской власти сильнейшая политическая травма. Пресса до сих пор не позволяет Байдену забыть об этом провале… К тому же у США впереди выборы в конгресс, а это для них очень важно, особенно на фоне многочисленных неудач еще и во внутренней политике. Их нынешняя активность в отношении России — не что иное, как попытка компенсировать афганское фиаско», — поделился своими соображениями эксперт.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Назвал Виталий Третьяков еще одну причину, по которой Запад не оставляет попыток воздействовать на Россию бесконечными рестрикциями.

«Поскольку российская экономика по масштабам сейчас не такова, чтобы составлять конкуренцию американской, вводимые Вашингтоном санкции направлены на то, чтобы вызвать недовольство действиями властей как у представителей бизнеса, так и у обычных людей. Персональные ограничения должны вызвать раскол российских элит и поспособствовать дальнейшему развитию оппозиционной среды. Собственно, в США этого и не скрывают», — отметил политолог.

В своих рестрикционных порывах от США не отстает и Великобритания. 30 января глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс пригрозила российским олигархам конфискацией их собственности, а на предостережение о том, что подобные действия могут ударить и по местным инвесторам, ответила, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы». Этот пафос, разумеется, не был оставлен без внимания. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления начальницы Foreign Office в свойственной ей саркастической манере.

«Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведете свою мысль до реализации, сможете претендовать на получение знака «За взаимодействие». Старайтесь. Да, кстати. Там у вас списочек имеется, кого из коррупционеров Россия просила выдать».

Можно констатировать то, что давление на Россию будет продолжено. И так и не случившееся нападение Москвы на Киев вскоре будет заменено на некий новый повод для продолжения этой «второй холодной войны».

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