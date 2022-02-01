Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 16:38
16:34
Политика
Украинский политик Арестович: сказки США о «наступлении» России сильно раздражают Зеленского
16:33
Общество
Мишустин заявил, что лечение в поликлиниках должно быть удобным для россиян
16:32
Происшествия
Сын офицера из Магнитогорска получает угрозы из-за накачанных губ
16:30
Армия
Генерал-лейтенант ВСУ Забродский: киевские власти абсолютно не готовы к войне
16:28
Происшествия
Самолет едва не опрокинулся при посадке в Лондоне из-за шторма
16:28
Происшествия
Рецидивиста задержали за изнасилование падчерицы в Ленобласти
16:28
Происшествия
Мать с двумя детьми госпитализированы после падения наледи с крыши в Балашихе
16:27
Происшествия
Финские пограничники раскрыли производство фальшивых виз в Петербурге
16:27
Экономика
Белоруссия готова жестко ответить на прекращение транзита калия со стороны Литвы
16:25
Экономика
Финансовый эксперт Хорошев рассказал, во что стоит инвестировать в 2022 году
Все новости

Падение метеорита с зелено-желтым хвостом в Стамбуле попало на видео

Общество
Падение метеорита с зелено-желтым хвостом в Стамбуле попало на видео
pixabay.com

Стамбул, 1 февраля. Необычный светящийся объект пролетел в небе над Стамбулом и попал на камеру видеорегистратора одного из автомобилей. Видеозапись опубликовали в интернете.

Яркий метеорит неожиданно появился на темном небе над турецким городом. Он стремительно падал вниз около секунды, после чего так же стремительно исчез, будто спрятался за многоэтажными зданиями. Автор видео заметил, что необычное тело имело «верх зеленый, а хвост — золотисто-желтый». Происходящее было хорошо видно с автомобильной трассы.

Похожее явление ранее увидели жители Республики Крым, Севастополя и Краснодарского края. Необычный светящийся объект зеленого цвета также зафиксировал автомобильный видеорегистратор.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Падение метеорита с зелено-желтым хвостом в Стамбуле попало на видео
стамбул видео метеорит
Комментировать