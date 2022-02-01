Падение метеорита с зелено-желтым хвостом в Стамбуле попало на видео

Стамбул, 1 февраля. Необычный светящийся объект пролетел в небе над Стамбулом и попал на камеру видеорегистратора одного из автомобилей. Видеозапись опубликовали в интернете.

Яркий метеорит неожиданно появился на темном небе над турецким городом. Он стремительно падал вниз около секунды, после чего так же стремительно исчез, будто спрятался за многоэтажными зданиями. Автор видео заметил, что необычное тело имело «верх зеленый, а хвост — золотисто-желтый». Происходящее было хорошо видно с автомобильной трассы.

Похожее явление ранее увидели жители Республики Крым, Севастополя и Краснодарского края. Необычный светящийся объект зеленого цвета также зафиксировал автомобильный видеорегистратор.