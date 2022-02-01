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Политолог Кашин спрогнозировал Японии ущерб от возможных санкций против России

Политика
Политолог Кашин спрогнозировал Японии ущерб от возможных санкций против России
pixabay.com

Москва, 1 февраля. Япония боится портить отношения с Россией и вводить против нее санкции по требованию США, отметил политолог Василий Кашин.

Эксперт проанализировал обстановку на фоне нарастающего напряжения между РФ и Соединенными Штатами. Он рассказал о хитрой уловке Японии, благодаря которой токийские власти пытаются спасти отношения с Москвой, пишет «ПолитРоссия».

Чтобы не ухудшать ситуацию, японское руководство пытается отвлечь внимание России от темы санкций, которые регулярно стремится ввести Вашингтон. Так, глава МИД страны восходящего солнца Есимаса Хаяси не стал отвечать на вопрос о реакции Токио в отношении Москвы в случае обострения ситуации на Украине.

«Правительство Японии находится под большим давлением. Заранее ведутся переговоры и Запад требует принять крупные экономические санкции против России из-за конфликта на Украине. Делать этого и говорить публично на эту тему в Японии и не хотят», — объяснил Кашин.

Политолог Кашин спрогнозировал Японии ущерб от возможных санкций против России
Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Токийские власти создавать себе врага в лице Москвы не намерены, добавил эксперт. Если Япония введет санкции против РФ, то буквально выстрелит себе в ногу, поскольку сама же понесет ущерб от ограничений.

Ранее сообщалось, что Япония выразила готовность продолжать взаимодействие со странами G7 по украинскому вопросу. Как уточнил министр Хаяси, обстановка вокруг страны может измениться вопреки дипломатическим усилиям.

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