Премьеру нового «Бэтмена» в России перенесли на 2 марта

Москва, 1 февраля. Супергеройский боевик режиссера Мэтта Ривза «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц в главных ролях выйдет в России на день раньше.

Российскую премьеру «Бэтмена» перенесли с 3 на 2 марта, сообщает профильное издание «Бюллетень кинопрокатчика». Кроме того, картину покажут в Москве 1 марта, в этот же день состоится показ для представителей СМИ.

По сюжету Бэтмен (Паттинсон) борется с преступностью в Готэме и пытается раскрыть причины коррупции, но все ниточки ведут к династии Уэйнов. Пытаясь распутать этот клубок, главный герой сталкивается с серийным убийцей Загадочником (Пол Дано). Неожиданной союзницей Бэтмена против этого преступника становится Женщина-кошка (Зои Кравиц).

Ранее в Сети опубликовали фрагмент «Бэтмена». Лента Мэтта Ривза выглядит более мрачной по сравнению с другими фильмами культовой франшизы.