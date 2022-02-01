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Премьеру нового «Бэтмена» в России перенесли на 2 марта

Общество
Премьеру нового «Бэтмена» в России перенесли на 2 марта
Кадр из фильма «Бэтмен»

Москва, 1 февраля. Супергеройский боевик режиссера Мэтта Ривза «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц в главных ролях выйдет в России на день раньше.

Российскую премьеру «Бэтмена» перенесли с 3 на 2 марта, сообщает профильное издание «Бюллетень кинопрокатчика». Кроме того, картину покажут в Москве 1 марта, в этот же день состоится показ для представителей СМИ.

По сюжету Бэтмен (Паттинсон) борется с преступностью в Готэме и пытается раскрыть причины коррупции, но все ниточки ведут к династии Уэйнов. Пытаясь распутать этот клубок, главный герой сталкивается с серийным убийцей Загадочником (Пол Дано). Неожиданной союзницей Бэтмена против этого преступника становится Женщина-кошка (Зои Кравиц).

Ранее в Сети опубликовали фрагмент «Бэтмена». Лента Мэтта Ривза выглядит более мрачной по сравнению с другими фильмами культовой франшизы.

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премьера фильм бэтмен
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