Финансовый эксперт Хорошев рассказал, во что стоит инвестировать в 2022 году

С каждым годом число инвесторов на финансовых рынках стремительно растет. Во что выгоднее вкладываться в 2022 году и как выбирать стратегию инвестирования, рассказал Роман Хорошев, основатель инвестиционной платформы JetLend.

Вопрос инвестиций актуален вне зависимости от того, в каком году его приходится решать. Риски были и будут существовать всегда. Но, конечно же, и выбор времени для осуществления вложений очень важен: как минимум с точки зрения понимания, что конкретно сейчас происходит на рынке и что может ждать вас в дальнейшем.

«Главной проблемой всегда остается прогноз: что будет происходить на рынке в период инвестиций. К сожалению, ответить на него со 100% гарантией не сможет никто, включая известных и удачливых миллиардеров, таких как Уоррен Баффет. Даже он не способен предсказать, что произойдет в течение ближайших пяти лет, — отметил Роман Хорошев. — Отвечая на вопрос, во что стоит вкладывать свои деньги, я бы ответил, что все зависит от выбранной инвестиционной стратегии».

Любая стратегия имеет право на существование, уверен эксперт. Причем далеко не факт, что инвестор, вкладывающий деньги в высокодоходные, но рисковые активы, заработает больше осторожного человека. Если вы не предрасположены к риску и вам подходит доходность на уровне ключевой ставки ЦБ РФ (сегодня величина этого базового индикатора составляет 8,5%), то для этого есть свои инструменты, например, банковские депозиты, которые гарантируют такой доход практически без риска.

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Если же вы нацелены на доходность в районе +15% к базовой ставке ЦБ, то должны быть готовы к тому, что в результате инвестиций часть вашего портфеля может уйти в минус. К примеру, инвесторы, которые вкладывались в фондовый рынок России в октябре 2021 года, потеряли уже в среднем 17% портфеля. В то же время для долгосрочных инвесторов падение рынка создает отличные возможности. IMOEX, индекс широкого рынка акций РФ, вырос за десять лет на 350% — и это без учета дивидендов. Важно понимать, что никто не знает дальнейшее движение рынка. Он может упасть еще на 17%, а может вырасти на 35%. И если этот риск для вас приемлем, можно начинать инвестировать в акции.

«Инвестируйте в акции, в том числе зарубежные. Перспективными, с моей точки зрения, являются бумаги американских компаний, необязательно технологических. В США большинство корпораций высокомаржинальны и эффективны, экономика конкурентна, а рынок пока изобилует ликвидностью. Если не случится глобальных потрясений, корпоративная Америка в ближайшие десятилетия будет демонстрировать хорошие показатели, что станет поддерживать и акции. То же я могу сказать и про российские бумаги. Несмотря на ряд потрясений, множество наших компаний показывают высокие показатели рентабельности. Если фактор геополитики снизит свое значение, фондовый рынок России, возможно, ждет новое ралли», — отметил Роман Хорошев.

По словам специалиста, инвестировать нужно в инструменты, которым вы доверяете.

«Если для вас потеря 20% портфеля на рисковых инструментах не является приемлемой, а депозит приносит слишком низкую доходность, попробуйте облигации. Еще лучше — диверсифицированный портфель из так называемых высокодоходных облигаций — ВДО, — рассказал эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» /

Что касается депозитов, то это финансовый инструмент, который позволяет защитить деньги от потерь. Здесь эксперт рекомендует распределить средства между банками, сумма которых не превышает 1 млн 400 тыс. рублей. Можно для инвестиций также рассмотреть краудлендинг. Это относительно новый финансовый инструмент, который недавно появился в России и регулируется Центробанком. Это облигации малого и среднего бизнеса полностью в цифровой оболочке. Доходность краудлендинга сегодня превосходит облигации, находится на уровне акций, но с гораздо меньшей волатильностью.

Минимизировать риски позволяет только осмысленное применение выбранной стратегии, тщательное взвешивание рисков и четкое понимание того, как работают инструменты, выбранные для инвестирования. Если, например, говорить о депозитах, то здесь обязательно нужно знать о страховании вкладов и не превышать предельную сумму, которая под это страхование попадает. В случае с облигациями это максимально широкая диверсификация портфеля, которая может защитить от неожиданных дефолтов. Как показывает практика, даже госкорпорации не застрахованы от такого развития событий.

«Если же говорить про акции, то тут риски более чем высоки: нужно быть оракулом из Омахи, чтобы понимать, в какие компании стоит инвестировать, а в какие — нет. Это очень сложно, на это нужно очень много времени и внимания. Поэтому, возможно, не самый худший вариант — покупать индекс фонда с минимальной комиссией, хотя, конечно, прошлая доходность не гарантирует будущие поступления. В венчурном бизнесе еще сложнее. Вы можете инвестировать во множество разных стартапов, сокращая риск. Можно вложиться в десять компаний, но все они обанкротятся. А можете инвестировать в одну, и именно она станет единорогом», — уверен Роман Хорошев.

Также он рассказал, какие инструменты лучше не использовать.

«Мой бизнес-партнер Евгений Усков часто говорит про инструмент под задачу. Тот же депозит не является плохим или хорошим инструментом. Это инструмент для определенной задачи. Вы желаете инвестировать в акции и постоянно зарабатывать 30% годовых? Такое практически невозможно, — рассказывает Роман Хорошев. — Если каждая компания, в которую вы инвестируете, будет приносить огромный доход, все будут вкладываться только в них, доходность снизится. И наоборот: если вы будете инвестировать куда-либо, где нет никакого риска, там, скорее всего, не будет доходности. Именно поэтому в депозитах и ОФЗ доходность крайне низкая — в них практически нет риска».

ФБА «Экономика сегодня» /

Самое важное, что должен понимать любой инвестор, — ни в коем случае нельзя инвестировать в какие-либо мошеннические схемы, связанные с пирамидами.

«К примеру, лично я считаю, что сегодня не стоит инвестировать в криптовалюты: по сути это пирамида, только глобальная. Рано или поздно этот рынок ждет жесткая просадка, потому что криптовалюты не обладают какими-либо возможностями по решению реальных насущных проблем, стоящих перед экономикой или обществом», — указал Роман Хорошев.

Криптовалюты, по его словам, решают лишь две задачи. Первая — возможность анонимного приобретения незаконных товаров или услуг. Второе — они являются некоей лотереей, в которой каждый участвует и тренирует свои нервы, получает адреналин от того, что инструмент растет или падает. Транзакционная задача, как и задача накопления богатства, не решается криптовалютами из-за медлительности и дороговизны транзакций, а также высокой волатильности. В то же время фондовый рынок, несмотря на свою волатильность, решает конкретную экономическую проблему: создает возможность для компаний привлечь долговое или долевое финансирование, повышая эффективность бизнеса.

«Начинающим инвесторам я бы дал совет пробовать различные инструменты. Стараться воздержаться от спекуляций, направляя на рисковые операции не более 5-10% портфеля. Я также рекомендую с большим вниманием относиться к шкале риск/доходность — то есть сначала инвестировать в депозит или облигации, разобраться с этими низкодоходными, но стабильными инструментами, с НКД (накопленным купонным доходом), с показателем YtM (доходность к погашению), дюрацией. Изучить и сравнить доходность облигаций, понять отличия между, например, корпоративными облигациями и облигациям федерального займа (ОФЗ), составить портфель, попробовать что-то продать. Посмотреть, как это работает, потом вывести деньги на счет. И лишь затем переходить к акциям. Конечно, на этом пути не последнее место занимает и краудлендинг».

В отношении акций эксперт рекомендует не совершать каких-то резких движений, а идти к ним постепенно.

«Плюс, конечно, стоит обязательно читать и изучать профессиональную литературу. Вообще, обучение на пути инвестирования не потеряет своей актуальности никогда. Другой вопрос — нужно понимать: чему и у кого учиться. Сейчас крайне распространены курсы людей, которые профессионально занимаются обучением трейдингу. Так называемые инфобизнесмены. В основном они зарабатывают на том, что обучают торговать и принимать решения не на собственных удачных инвестициях, а на привлечении новых слушателей. Учиться же стоит у тех бизнесменов, которые создали свой бизнес, желательно в сфере инвестиций. Только их словам можно доверять. Уоррен Баффет учился по книгам Бенджамина Грэма. Концепция стоимостного финансирования Грэма, разработанная 70 лет назад, полностью актуальна и сейчас», — заключил Роман Хорошев.

Ранее Роман Хорошев в беседе с ФАН объяснил, как добиться вложений инвесторов в свой бизнес. По словам эксперта, многое зависит от того, для каких целей компания привлекает средства.