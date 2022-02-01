В Санкт-Петербурге реализуют проект помощи участковым терапевтам

Санкт-Петербург, 1 февраля. В городском Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями объяснили суть проекта «Подвези врача».

Отмечается, что реализация проекта «Подвези врача» позволяет упростить процесс выполнения волонтерами заявок от поликлиник. Для этого недавно запущен телеграм-бот для водителей, в системе которого и размещаются заявки, сообщают «Питерские заметки».

Водитель после авторизации в качестве волонтера, указав номер телефона и фото водительского удостоверения, выбирает актуальный район, после чего становится доступным список заявок. Для выполнения заявки волонтер связывается с ответственным и в назначенное время «выходит на линию».

Ранее ФАН сообщал об учреждении властями Ленобласти знака отличия «За вклад в развитие добровольчества». Претендентами на награду станут представители некоммерческого сектора, гражданского общества и добровольческих объединений. Кандидат на получение награды должен заниматься волонтерством от трех до пяти лет и иметь опыт успешной реализации значимых проектов с привлечением гранта.