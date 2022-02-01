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Ряд стран ЕС предлагает закрыть России доступ к специальным правам заимствования

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 15:38
Экономика
Ряд стран ЕС предлагает закрыть России доступ к специальным правам заимствования
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 1 февраля. Некоторые страны Евросоюза негативно относятся к России из-за ситуации с Украиной, поэтому предлагают надавить на Москву путем заморозки доступа к специальным правам заимствования, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Специальные права заимствования — это расчетная единица МВФ, которые государства используют между собой для предоставления кредитов и взаимных расчетов. Фактически она действует как резервная валюта.

Часть стран ЕС и США хотят отрезать РФ от международной финансовой системы, введя санкции против Сбербанка, ВТБ, «Газпромбанка», «Альфа-банка» и «Российского фонда прямых инвестиций» (РФПИ). Кроме того, они обдумывают возможность отключения от системы SWIFT, надеясь, что это усложнит банкам взаимодействие с Западом.

Санкции поддерживают не все страны ЕС, поэтому их принятие возможно лишь в «крайнем случае». Россия неоднократно опровергала голословные обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях» и подчеркивала, что не планирует никаких нападений. Цель всех информационных атак в адрес Москвы — нахождение повода, чтобы разместить технику НАТО возле российских границ.

Член Совета национальной безопасности США Питеа Харрелл подтверждал желание ослабить российскую промышленность в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Также в планах у Белого дома — «калечащие» финансовые санкции против крупнейших банков, пишет «ФедералПресс».

Между тем многие в Европе опасаются, что новые ограничения доставят ей самой много проблем, в том числе есть риск остаться без российского газа.

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евросоюз санкции против россии Россия и ЕС специальные права заимствования Financial Times.
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