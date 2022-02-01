Правящая партия Армении выдвинула кандидатуру министра Хачатуряна на пост президента

Ереван, 1 февраля. Министр высокотехнологичной промышленности Армении Ваагн Хачатурян будет претендовать на пост президента. Его кандидатуру выдвинула правящая партия страны «Гражданский договор».

Информацию журналистам сообщил спикер парламента республики Ален Симонян, который временно исполняет обязанности главы Армении.

«Очень сложно сказать, почему мы выбрали именно кандидатуру Ваагна Хачатуряна. После длительных дискуссий мы решили, что он должен стать президентом. Я сам думаю, что он будет очень хорошо исполнять свои обязанности», — сказал политик.