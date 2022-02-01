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Правящая партия Армении выдвинула кандидатуру министра Хачатуряна на пост президента

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 15:35
Политика
Правящая партия Армении выдвинула кандидатуру министра Хачатуряна на пост президента
pixabay.com

Ереван, 1 февраля. Министр высокотехнологичной промышленности Армении Ваагн Хачатурян будет претендовать на пост президента. Его кандидатуру выдвинула правящая партия страны «Гражданский договор».

Информацию журналистам сообщил спикер парламента республики Ален Симонян, который временно исполняет обязанности главы Армении.

«Очень сложно сказать, почему мы выбрали именно кандидатуру Ваагна Хачатуряна. После длительных дискуссий мы решили, что он должен стать президентом. Я сам думаю, что он будет очень хорошо исполнять свои обязанности», — сказал политик.

Бывший президент Армении Армен Саркисян объявил об уходе с поста 23 января. Он официально прекратил исполнять полномочия 1 февраля.

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Армения президент хачатурян
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