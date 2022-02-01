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Приговор членам ОПГ вынесен в Волгоградской области
Происшествия
Приговор членам ОПГ вынесен в Волгоградской области
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Волгоград, 1 февраля. Суд признал троих жителей Волгоградской области виновными в пяти эпизодах краж и покушении на кражу в составе организованной преступной группы. Они приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 6 лет.

С июля 2018 по февраль 2019 члены преступной группы похищали деньги из автомобилей на территории Ольховского и Камышинского районов и в областном центре, сообщает «Волгоградская правда». Они находили и отслеживали маршрут машин, принадлежащих ИП или торговым организациям, которые были задействованы в перевозке наличных денег. Когда водитель покидал автомобиль, преступники отключали сигнализацию и воровали деньги, похитив таким образом около 600 тысяч рублей.

Ранее ФАН рассказывал о нападении грабителей на сотрудника московской фирмы. Они избили молодого человека и отобрали у него пакет с миллионом рублей.

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