В Сети появился полноценный трейлер драмы «Воланд» с Цыгановым и Снигирь

Москва, 1 февраля. Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем официальном YouTube-канале трейлер драмы режиссера Михаила Локшина «Воланд», главные роли в которой сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

В основу картины лег роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Сюжет фильма развивается в Москве 1930-х годов. Известный писатель (Цыганов) внезапно оказывается в центре литературного скандала и тут же становится изгоем в высшем обществе.

Вскоре он знакомится с прекрасной женщиной по имени Маргарита (Снигирь), она вдохновляет его на написание нового романа. Автор с головой уходит в работу и уже не может понять, где вымысел, а где реальность.

Сценарий к «Воланду» написал Роман Кантор, который до этого работал над хитом Netflix «Эпидемия». В фильме также снимались Аугуст Диль, Юрий Колокольников, Марат Башаров, Дмитрий Лысенков, Павел Ворожцов и другие российские звезды. Драма находится на стадии постпродакшена, премьера намечена на 1 января 2023 года.

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