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В Сети появился полноценный трейлер драмы «Воланд» с Цыгановым и Снигирь

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 15:30
Общество
В Сети появился полноценный трейлер драмы «Воланд» с Цыгановым и Снигирь
кадр из фильма «Воланд»

Москва, 1 февраля. Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем официальном YouTube-канале трейлер драмы режиссера Михаила Локшина «Воланд», главные роли в которой сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

В основу картины лег роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Сюжет фильма развивается в Москве 1930-х годов. Известный писатель (Цыганов) внезапно оказывается в центре литературного скандала и тут же становится изгоем в высшем обществе.

Вскоре он знакомится с прекрасной женщиной по имени Маргарита (Снигирь), она вдохновляет его на написание нового романа. Автор с головой уходит в работу и уже не может понять, где вымысел, а где реальность.

Сценарий к «Воланду» написал Роман Кантор, который до этого работал над хитом Netflix «Эпидемия». В фильме также снимались Аугуст Диль, Юрий Колокольников, Марат Башаров, Дмитрий Лысенков, Павел Ворожцов и другие российские звезды. Драма находится на стадии постпродакшена, премьера намечена на 1 января 2023 года.

Ранее народный артист России Виктор Сухоруков рассказал об идее снять третью часть культовой франшизы «Брат». По его словам, режиссер Алексей Балабанов не хотел заниматься проектом, поскольку не понимал, каким будет его герой Данила Багров в новом времени.

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