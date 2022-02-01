Командующий войсками ЗВО проверил готовность сводных отрядов к ликвидации последствий ЧС

Санкт-Петербург, 1 февраля. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) прошли проверку готовности к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на фоне ухудшения погодных условий в Центральной России.

Известно, что во время тренировки подразделения ЗВО были подняты по тревоге и направлены в указанные районы для демонстрации своей подготовки.

«Они продемонстрировали готовность выполнять задачи в сложных условиях по расчистке снежных заносов, тушению пожаров, наведению ледовых переправ и доставке воды в удаленные районы», — рассказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

По его словам, всего в местах дислокации войск округа создано 40 сводных отрядов для ликвидации ЧС, в составе которых числится около 3,5 тысячи военнослужащих. Именно они первыми приходят на помощь жителям военных городков, находящихся на значительном удалении от населенных пунктов.

Ранее генерал-полковник Александр Журавлев сообщил о поступлении на вооружение войск ЗВО дивизиона из 12 новейших самоходных гаубиц «Мста-СМ2».