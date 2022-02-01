Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 16:36
16:34
Политика
Украинский политик Арестович: сказки США о «наступлении» России сильно раздражают Зеленского
16:33
Общество
Мишустин заявил, что лечение в поликлиниках должно быть удобным для россиян
16:32
Происшествия
Сын офицера из Магнитогорска получает угрозы из-за накачанных губ
16:30
Армия
Генерал-лейтенант ВСУ Забродский: киевские власти абсолютно не готовы к войне
16:28
Происшествия
Самолет едва не опрокинулся при посадке в Лондоне из-за шторма
16:28
Происшествия
Рецидивиста задержали за изнасилование падчерицы в Ленобласти
16:28
Происшествия
Мать с двумя детьми госпитализированы после падения наледи с крыши в Балашихе
16:27
Происшествия
Финские пограничники раскрыли производство фальшивых виз в Петербурге
16:27
Экономика
Белоруссия готова жестко ответить на прекращение транзита калия со стороны Литвы
16:25
Экономика
Финансовый эксперт Хорошев рассказал, во что стоит инвестировать в 2022 году
Все новости

Путин и премьер Италии Драги по телефону обсудили ситуацию на Украине

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 15:26
Политика
Путин и премьер Италии Драги по телефону обсудили ситуацию на Украине
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 1 февраля. Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Италии Марио Драги. Беседа состоялась в телефонном режиме.

Стороны обсудили ситуацию на Украине, предложения РФ по гарантиям безопасности и борьбу с пандемией коронавируса, сообщили в Кремле. Путин заявил о важности соблюдения принципа неделимости безопасности.

«Дал оценку действиям Киева, уклоняющегося от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего по политическим аспектам урегулирования», — добавили в администрации президента.

Ранее Владимир Путин обсудил обстановку вокруг Украины с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский лидер также поделился с коллегой реакцией Москвы на ответ США по гарантиям безопасности.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Путин и премьер Италии Драги по телефону обсудили ситуацию на Украине
украина путин италия драги
Комментировать