Путин и премьер Италии Драги по телефону обсудили ситуацию на Украине

Москва, 1 февраля. Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Италии Марио Драги. Беседа состоялась в телефонном режиме.

Стороны обсудили ситуацию на Украине, предложения РФ по гарантиям безопасности и борьбу с пандемией коронавируса, сообщили в Кремле. Путин заявил о важности соблюдения принципа неделимости безопасности.

«Дал оценку действиям Киева, уклоняющегося от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего по политическим аспектам урегулирования», — добавили в администрации президента.

Ранее Владимир Путин обсудил обстановку вокруг Украины с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский лидер также поделился с коллегой реакцией Москвы на ответ США по гарантиям безопасности.