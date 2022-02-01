Беременная блогер Лерчек разрыдалась из-за потекшего грудного импланта

Москва, 1 февраля. Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, пожаловалась поклонникам, что у нее потек грудной имплант. Эта новость довела ждущую рождения ребенка звезду Instagram до слез.

Чекалина рассказала подписчикам, что на выходных в примерочной обратила внимание на небольшой шарик в подмышечной впадине. Беременная знаменитость тут же написала доктору, который посоветовал ей обратиться к маммологу. На приеме врач сказала блогеру, что у нее увеличилась молочная железа, поэтому Лерчек направилась на УЗИ.

Prt Scr instagram.com / @ler_chek

На УЗИ звезду Instagram успокоили, объяснив увеличение железы подготовкой организма к кормлению. Однако эксперт, как это полагается, осмотрела также вторую грудь, и тут вскрылись проблемы.

«Она задержала передатчик внизу, и ее выражение лица меня смутило. И она произнесла: «Скорее всего, левый имплант поврежден, и внизу в грудь подтекает гель». Я даже не поняла ничего сначала», — поделилась Чекалина.

Лерчек буквально разрыдалась от этой новости. Блогер опубликовала в Stories видео, на котором рассказала в слезах, что не сможет кормить ребенка грудью. Кроме того, во время беременности оперироваться нельзя, поэтому знаменитости предстоит лечь под нож хирурга сразу после родов, чтобы удалить потекший гель и имплант.

Пока многие звезды увеличивают грудь, некоторые знаменитости возвращаются к естественным формам. Например, певица Ирина Дубцова избавилась от имплантов, с которыми ходила 12 лет.