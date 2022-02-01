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Bellingcat меняет главного: Христо Грозев сменит Элиота Хиггинса в кресле председателя

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 15:31
Общество
Bellingcat меняет главного: Христо Грозев сменит Элиота Хиггинса в кресле председателя
twitter.com  /  @christogrozev

Новость о перемене первых лиц господин Эллиот Хиггинс разместил в своем Twitter. Теперь за политику компании будет отвечать Христо Грозев.

Смена главного прошла на фоне суда с бизнесменом Евгением Пригожиным, который предъявил иск к Bellingcat1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) за публикацию недостоверной информации о нем.

Как отмечают наблюдатели, одна из причин такого решения может заключаться в том, что компанию Bellingcat ждет суд о публикации недостоверной информации.

Иск подал еще в декабре российский бизнесмен Евгений Пригожин, обвинив Bellingcat в публикации недостоверных сведений. 

«Предметом иска являются пять сообщений в социальной сети Twitter, опубликованные господином Хиггинсом для своих подписчиков, чье количество превышает 140 тысяч человек», — сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Поводом для обращения в суд стало то, что Хиггинс в своих твиттах публиковал информацию о том, что Пригожин несет ответственность «за несуществующие операции вымышленной «группы Вагнера» в Африке, на Ближнем Востоке и в других местах».

По мнению наблюдателей, смена руководства в Bellingcat может объясняться как раз тем, что распространенная информация не имеет доказательной базы, поэтому может быть трактована как фальсификация.

Христо Грозев — болгарский журналист, который за последние годы стал известен как «лицо антироссийских расследований» и «агент Запада». Bellingcat — коллектив исследователей, известных, в частности, своими публикациями против сторонников традиционных ценностей в Европе.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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bellingcat грозев
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