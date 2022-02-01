Украинский стандарт: почему Венгрии можно говорить о защите соотечественников, а России — нет

Классическим примером предвзятости и курса на политику двойных стандартов стало заявление Венгрии о непозволительном поведении Украины из-за притеснения проживающих в Закарпатье венгров. Об этом в беседе с ФАН рассказал политолог Иван Аркатов.

Как отметил эксперт, западным странам не впервой пользоваться политикой двойных стандартов. По всей видимости, этим же путем пошла и Венгрия. Иначе как объяснить тот факт, что притеснение закарпатских венгров на Украине — это неприемлемо, а бедственное положение русскоязычного населения там же страны Запада не замечают. При этом любые слова России на данную тему выставляются как агрессия.

«Заявление министра обороны Венгрии Тибора Бенке о непозволительном поведении Украины в отношении закарпатских венгров и, как следствие, невозможности принять эту страну в НАТО — классический пример политики многоуровневых стандартов, которые используют западные страны по отношению к России. Думаю, венгры этому отлично научились у своих старших европейских товарищей: Франции, Британии, Германии и США. Заявление Бенке относительно того, что Украине нет места в НАТО из-за ущемления прав носителей венгерского языка, почти точь-в-точь повторяют ряд других стран с поправкой на название государства и язык — это не ново», — подчеркнул политолог.

Россия говорит о притеснении русскоязычного населения на Украине и его защите. Однако такие заявления либо остаются незамеченными, либо тонут в потоке обвинений. То есть как только произносятся слова о том, что представители ЛНР и ДНР имеют право говорить на родном языке, весь мир вопит об ужасной и страшной агрессии — привел такой пример политолог. Вдобавок Аркатов отметил, что, несмотря на двойные стандарты, реальную ситуацию Запад видит достаточно четко. И излишне националистические настроения на Украине кого-то может и пугают, но для кого-то являются перспективой.

vk.com / Иван Аркатов

«Уверен, что руководство Венгрии будет радо присоединить к себе территории, на которых проживают украинские венгры. На мой взгляд, Украина уже встала на эту скользкую дорожку. На нее привела недальновидная политика киевских властей, в частности [президента Владимира] Зеленского», — уверен политолог.

Как сказал Аркатов, нынешний президент Украины, идя на поводу США и Британии, разваливает собственную страну под «националистические лозунги». При этом Зеленский забыл про союзническое развитие со странами, которые исторически, культурно, ментально и экономически намного ближе Украине, чем Англия, США или та же Венгрия.

Ранее министр обороны Венгрии Тибор Бенке заявил, что в настоящее время Украина не может претендовать на членство в НАТО из-за своего непозволительного поведения. Под этим определением Бенке имел в виду ситуацию в Закарпатье. По его мнению, Украина должна предоставить закарпатским венграм такие же права, какие Венгрия предоставляет украиноязычному населению.