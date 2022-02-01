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«Танк на поле шоу-бизнеса»: историк Понасенков поздравил с днем рождения певца Льва Лещенко
Шоу-бизнес
«Танк на поле шоу-бизнеса»: историк Понасенков поздравил с днем рождения певца Льва Лещенко
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

В день рождения советского и российского эстрадного певца, народного артиста РСФСР, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреата премии Ленинского комсомола и международных конкурсов Льва Лещенко в беседе с ФАН именинника поздравил историк, публицист, телеведущий, видеоблогер, режиссер Евгений Понасенков.

«Лев Валерьянович несгибаемый! Его энергия поражает и вдохновляет. Мне кажется, он очень правильно относится к жизни, как и к творчеству, — легко. Он всегда понимал, что он может, а что — нет. Он эстрадник, но при этом очень хорошо знает классический репертуар, оперу, камерное академическое искусство. У него есть понимание контекста. Даже самые простые его песни звучали бы не так интересно для публики, если бы не та объемная и всесторонне грамотная личность», — сообщил историк.

Евгений Понасенков также указал на одну из наиболее ярких, на его взгляд, отличительных черт Льва Лещенко.

«У него советская закалка. Ему все наши сегодняшние перипетии нипочем. Он, как танк, идет по полю шоу-бизнеса. Не унывает. Старается играть по правилам современности, при этом не теряет себя. Для наших эстрадников это хороший пример», — пояснил собеседник ФАН.

Танк на поле шоу-бизнеса: историк Евгений Понасенков поздравил с днем рождения певца Льва Лещенко
instagram.com / @evgenii_ponasenkov

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Оставаться с этой статью. Так же следить за собой. Артист должен внешне радовать публику. Видно, что он об этом достаточно много думает. Продолжать в том же духе и с правильным легкомыслием», — подытожил публицист.

Ранее певец Лев Лещенко в беседе с ФАН рассказал, как готовится к концерту по случаю своего юбилея. Артист также пожелал читателям Федерального агентства новостей счастья и вселенской любви.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Танк на поле шоу-бизнеса»: историк Понасенков поздравил с днем рождения певца Льва Лещенко
лев лещенко евгений понасенков
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