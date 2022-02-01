Мезенцев назвал интеграцию России и Белоруссии лучшим ответом на санкции Запада

Минск, 1 февраля. Лучшим ответом на санкции Запада будет интеграция России и Белоруссии. Так считает госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Он призвал стороны отказаться от необоснованной конкуренции. Следует поддерживать региональное сотрудничество и предпринимательство, добавил дипломат.

«Успешная экономическая интеграция Беларуси и России станет лучшим ответом на санкции Запада», — сказал Дмитрий Мезенцев, которого цитирует Sputnik Беларусь.

Отношения Белоруссии и западных стран обострились после президентских выборов в республике в августе 2020 года. По данным ЦИК, Александр Лукашенко получил более 80% голосов. В стране долго не утихали массовые протесты, которые поддерживались другими государствами.

Ранее Вашингтон потребовал, чтобы семьи американских госслужащих покинули Белоруссию. Распоряжение связано с ситуацией на Украине.